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Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
11:57 28.12.2023 (обновлено: 16:30 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918707260.html
Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова
Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова - РИА Новости, 28.12.2023
Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова
Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, сообщил РИА Новости хостинг-провайдер "Спринтхост". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:57
2023-12-28T16:30
шоубиз
филипп киркоров
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, сообщил РИА Новости хостинг-провайдер "Спринтхост". &quot;Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети Интернет информация не соответствует действительности. Блокировка техническая&quot;, — сообщили в компании.Как добавили в провайдере, они пытаются связаться с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.Сайт народного артиста заблокировали накануне. Как сообщила агентству пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.По информации СМИ, проблемы у Киркорова начались после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Так, он исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", также артиста убрали из официального постера кино "Иван Васильевич меняет всё!", а некоторые сцены фильма сейчас переснимают.Сам Киркоров во вторник публично извинился за участие в скандальной вечеринке. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут. Артист подчеркнул, что осознает совершенную ошибку. По словам Киркорова, он пришел в клуб, не зная о характере вечеринки.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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филипп киркоров, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Россия
Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

Хостинг-провайдер: блокировка сайта Киркорова техническая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, сообщил РИА Новости хостинг-провайдер "Спринтхост".
«

"Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети Интернет информация не соответствует действительности. Блокировка техническая", — сообщили в компании.

Как добавили в провайдере, они пытаются связаться с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.
Сайт народного артиста заблокировали накануне. Как сообщила агентству пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой
Вчера, 20:29
По информации СМИ, проблемы у Киркорова начались после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Так, он исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", также артиста убрали из официального постера кино "Иван Васильевич меняет всё!", а некоторые сцены фильма сейчас переснимают.
Сам Киркоров во вторник публично извинился за участие в скандальной вечеринке. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут. Артист подчеркнул, что осознает совершенную ошибку. По словам Киркорова, он пришел в клуб, не зная о характере вечеринки.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
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Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
08:00
 
ШоубизФилипп КиркоровРоссия
 
 
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