https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918707260.html

Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова - РИА Новости, 28.12.2023

Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, сообщил РИА Новости хостинг-провайдер "Спринтхост". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:57

2023-12-28T11:57

2023-12-28T16:30

шоубиз

филипп киркоров

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, сообщил РИА Новости хостинг-провайдер "Спринтхост". "Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети Интернет информация не соответствует действительности. Блокировка техническая", — сообщили в компании.Как добавили в провайдере, они пытаются связаться с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.Сайт народного артиста заблокировали накануне. Как сообщила агентству пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.По информации СМИ, проблемы у Киркорова начались после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Так, он исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", также артиста убрали из официального постера кино "Иван Васильевич меняет всё!", а некоторые сцены фильма сейчас переснимают.Сам Киркоров во вторник публично извинился за участие в скандальной вечеринке. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут. Артист подчеркнул, что осознает совершенную ошибку. По словам Киркорова, он пришел в клуб, не зная о характере вечеринки.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, россия