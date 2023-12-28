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В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки - РИА Новости, 28.12.2023
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки
Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:55
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2023-12-28T08:59
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БИШКЕК, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны."По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации (злоумышленники. — Прим. ред.) планировали произвести закладку СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявил представитель пресс-службы.Во время контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде задержали двух 16-летних членов международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"* (МТО "ИГ-ВХ"*), которых завербовали в группировку через интернет.При осмотре телефонов задержанных удалось найти "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма". Спецслужбы ищут возможных сообщников подозреваемых.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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киргизия, россия
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки
В Киргизии пресекли атаку на церковь и теракт у новогодней елки в Джалал-Абаде
БИШКЕК, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны.
"По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации (злоумышленники. — Прим. ред.) планировали произвести закладку СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявил представитель пресс-службы.
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Во время контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде задержали двух 16-летних членов международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"* (МТО "ИГ-ВХ"*), которых завербовали в группировку через интернет.
При осмотре телефонов задержанных удалось найти "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.
Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма". Спецслужбы ищут возможных сообщников подозреваемых.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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