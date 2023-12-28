Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 28.12.2023 (обновлено: 08:59 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kirgiziya-1918608711.html
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки - РИА Новости, 28.12.2023
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки
Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:55
2023-12-28T08:59
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579905757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38a8dad06726cb3297326cd679732b45.jpg
БИШКЕК, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны."По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации (злоумышленники. — Прим. ред.) планировали произвести закладку СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявил представитель пресс-службы.Во время контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде задержали двух 16-летних членов международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"* (МТО "ИГ-ВХ"*), которых завербовали в группировку через интернет.При осмотре телефонов задержанных удалось найти "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма". Спецслужбы ищут возможных сообщников подозреваемых.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231225/otseplenie-1918037616.html
https://ria.ru/20231220/arest-1917013187.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579905757_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_13a5d088f254548b62e72df218055301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия
Киргизия, Россия
В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки

В Киргизии пресекли атаку на церковь и теракт у новогодней елки в Джалал-Абаде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Киргизии
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны.
"По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации (злоумышленники. — Прим. ред.) планировали произвести закладку СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявил представитель пресс-службы.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
На западе Германии полиция оцепила вокзал из-за угрозы теракта
25 декабря, 19:55
Во время контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде задержали двух 16-летних членов международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"* (МТО "ИГ-ВХ"*), которых завербовали в группировку через интернет.
При осмотре телефонов задержанных удалось найти "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.
Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма". Спецслужбы ищут возможных сообщников подозреваемых.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт
20 декабря, 16:45
 
КиргизияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала