https://ria.ru/20231228/kirgiziya-1918608711.html

В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки

В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки - РИА Новости, 28.12.2023

В Киргизии предотвратили попытку теракта у новогодней елки

Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:55

2023-12-28T06:55

2023-12-28T08:59

киргизия

россия

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БИШКЕК, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в городе Джалал-Абаде на юге республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны."По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации (злоумышленники. — Прим. ред.) планировали произвести закладку СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявил представитель пресс-службы.Во время контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде задержали двух 16-летних членов международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"* (МТО "ИГ-ВХ"*), которых завербовали в группировку через интернет.При осмотре телефонов задержанных удалось найти "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма". Спецслужбы ищут возможных сообщников подозреваемых.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231225/otseplenie-1918037616.html

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киргизия, россия