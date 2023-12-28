https://ria.ru/20231228/kiev-1918691107.html
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими
Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:42
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры в 2024 году на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими
Медведев: Одесса и Киев – русские города, как и другие временно оккупированные