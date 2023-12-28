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Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 28.12.2023 (обновлено: 11:42 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kiev-1918691107.html
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими
Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьков
одесса
дмитрий медведев
украина
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры в 2024 году на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
https://ria.ru/20231214/odessa-1915742417.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Одесса, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими

Медведев: Одесса и Киев – русские города, как и другие временно оккупированные

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры в 2024 году на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
Путин: Одесса – русский город - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин назвал Одессу русским городом
14 декабря, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковОдессаДмитрий МедведевУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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