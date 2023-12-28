https://ria.ru/20231228/kiev-1918691107.html

Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими

Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими - РИА Новости, 28.12.2023

Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков и другие города русскими

Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

киев

харьков

одесса

дмитрий медведев

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Маркированные жёлто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры в 2024 году на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.

https://ria.ru/20231214/odessa-1915742417.html

киев

харьков

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, харьков, одесса, дмитрий медведев, украина, россия, ситуация в днр и лнр