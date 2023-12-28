https://ria.ru/20231228/kiev-1918600013.html

"Мобилизации не будет": в Киеве заявили о начале партизанского движения

"Мобилизации не будет": в Киеве заявили о начале партизанского движения - РИА Новости, 28.12.2023

"Мобилизации не будет": в Киеве заявили о начале партизанского движения

Новый законопроект о мобилизации и военной службе привел к возникновению в лесах Украины партизан-анархистов, не желающих идти на фронт, с таким утверждением... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:56

2023-12-28T03:56

2023-12-28T07:17

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новый законопроект о мобилизации и военной службе привел к возникновению в лесах Украины партизан-анархистов, не желающих идти на фронт, с таким утверждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Уже в понедельник, 25 декабря, правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. Помимо прочего, документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки."Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов", — заявил эксперт.По утверждению Соскина, речь идет уже о внутренних столкновениях между теми, кто готов идти на фронт, и теми, кто считает это антиконституционным.По мнению экс-советника Кучмы, все слова про украинский патриотизм утратили свое значение ввиду того, что у ВСУ уже нет достаточного оружия, но руководство страны все равно намерено отправлять людей на смерть. Эксперт подчеркнул недовольство людей тем, что вместо отмены военного положения и объявления перемирия из-за нехватки вооружений правительство, тем не менее, хочет "загнать" еще 500 тысяч граждан на фронт, лишив их всех гражданских прав."Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", — подытожил эксперт.Как заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает правительство, противоречит конституции, в нем есть нормы, ограничивающие права граждан.

https://ria.ru/20231228/poteri-1918606259.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины, верховная рада украины