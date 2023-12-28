https://ria.ru/20231228/kherson-1918595680.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T01:39

2023-12-28T01:39

2023-12-28T01:39

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231228/zaporozhe-1918592469.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире