https://ria.ru/20231228/khakery-1918673118.html
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат - РИА Новости, 28.12.2023
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат
В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:14
2023-12-28T11:14
2023-12-28T11:14
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к ответственности, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Первый из пакета законопроектов, направленных на легализацию деятельности "белых" хакеров в России, внесен в Госдуму 12 декабря, сообщил ранее один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Теперь на очереди еще два законопроекта. Один из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ - пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог", - сказал он журналистам. По словам депутата, УК предлагается дополнить рядом статей, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к уголовной ответственности. "Сегодня, например, при проникновении в информационную систему "белые" хакеры применяют такие средства, которые по замыслу создателей информационной системы должны пресекаться ее подсистемой защиты. Такие действия, даже если они исполняются с согласия обладателя информации и по его поручению, могут образовать состав преступления. Безусловно, для "белых" хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель - помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть", - объяснил депутат. Следующим законопроектом, по словам Немкина, поправками в статью 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предлагается на законодательном уровне закрепить возможность обладателя информации, оператора информационной системы в порядке и на условиях, определяемых им, привлекать "белых" хакеров для выявления уязвимостей информационной системы. "Принятие такого законопроекта позволит закрепить механизм проведения мероприятии по выявлению "слабых мест" в системе безопасности, которые может использовать злоумышленник", - отметил депутат. Парламентарий добавил, что использование услуг "белых" хакеров для российских компаний - это исключительно добровольная инициатива. "В первую очередь, действия этих специалистов нацелены на то, чтобы выявить пробелы в безопасности компании, указать на них и найти пути, чтобы эти пробелы были своевременно закрыты до того момента, как их обнаружат уже не этичные хакеры, а злоумышленники", - заключил он.
https://ria.ru/20230414/khakery-1865316017.html
https://ria.ru/20230210/khakery-1851213742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат
Депутат Немкин: в Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к ответственности, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Первый из пакета законопроектов, направленных на легализацию деятельности "белых" хакеров в России
, внесен в Госдуму 12 декабря, сообщил ранее один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
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"Теперь на очереди еще два законопроекта. Один из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ - пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог", - сказал он журналистам.
По словам депутата, УК предлагается дополнить рядом статей, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к уголовной ответственности.
"Сегодня, например, при проникновении в информационную систему "белые" хакеры применяют такие средства, которые по замыслу создателей информационной системы должны пресекаться ее подсистемой защиты. Такие действия, даже если они исполняются с согласия обладателя информации и по его поручению, могут образовать состав преступления. Безусловно, для "белых" хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель - помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть", - объяснил депутат.
Следующим законопроектом, по словам Немкина, поправками в статью 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предлагается на законодательном уровне закрепить возможность обладателя информации, оператора информационной системы в порядке и на условиях, определяемых им, привлекать "белых" хакеров для выявления уязвимостей информационной системы.
"Принятие такого законопроекта позволит закрепить механизм проведения мероприятии по выявлению "слабых мест" в системе безопасности, которые может использовать злоумышленник", - отметил депутат.
Парламентарий добавил, что использование услуг "белых" хакеров для российских компаний - это исключительно добровольная инициатива.
"В первую очередь, действия этих специалистов нацелены на то, чтобы выявить пробелы в безопасности компании, указать на них и найти пути, чтобы эти пробелы были своевременно закрыты до того момента, как их обнаружат уже не этичные хакеры, а злоумышленники", - заключил он.
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