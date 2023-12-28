Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/khakery-1918673118.html
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат - РИА Новости, 28.12.2023
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат
В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:14
2023-12-28T11:14
общество
технологии
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к ответственности, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Первый из пакета законопроектов, направленных на легализацию деятельности "белых" хакеров в России, внесен в Госдуму 12 декабря, сообщил ранее один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Теперь на очереди еще два законопроекта. Один из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ - пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог", - сказал он журналистам. По словам депутата, УК предлагается дополнить рядом статей, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к уголовной ответственности. "Сегодня, например, при проникновении в информационную систему "белые" хакеры применяют такие средства, которые по замыслу создателей информационной системы должны пресекаться ее подсистемой защиты. Такие действия, даже если они исполняются с согласия обладателя информации и по его поручению, могут образовать состав преступления. Безусловно, для "белых" хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель - помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть", - объяснил депутат. Следующим законопроектом, по словам Немкина, поправками в статью 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предлагается на законодательном уровне закрепить возможность обладателя информации, оператора информационной системы в порядке и на условиях, определяемых им, привлекать "белых" хакеров для выявления уязвимостей информационной системы. "Принятие такого законопроекта позволит закрепить механизм проведения мероприятии‌ по выявлению "слабых мест" в системе безопасности, которые может использовать злоумышленник", - отметил депутат. Парламентарий добавил, что использование услуг "белых" хакеров для российских компаний - это исключительно добровольная инициатива. "В первую очередь, действия этих специалистов нацелены на то, чтобы выявить пробелы в безопасности компании, указать на них и найти пути, чтобы эти пробелы были своевременно закрыты до того момента, как их обнаружат уже не этичные хакеры, а злоумышленники", - заключил он.
https://ria.ru/20230414/khakery-1865316017.html
https://ria.ru/20230210/khakery-1851213742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проекты о "белых" хакерах, рассказал депутат

Депутат Немкин: в Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут два законопроекта о "белых" хакерах, в том числе предлагаются поправки в Уголовный кодекс, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к ответственности, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Первый из пакета законопроектов, направленных на легализацию деятельности "белых" хакеров в России, внесен в Госдуму 12 декабря, сообщил ранее один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Минцифры заявило, что "белых" хакеров в России оказалось мало
14 апреля, 13:39
"Теперь на очереди еще два законопроекта. Один из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ - пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог", - сказал он журналистам.
По словам депутата, УК предлагается дополнить рядом статей, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к уголовной ответственности.
"Сегодня, например, при проникновении в информационную систему "белые" хакеры применяют такие средства, которые по замыслу создателей информационной системы должны пресекаться ее подсистемой защиты. Такие действия, даже если они исполняются с согласия обладателя информации и по его поручению, могут образовать состав преступления. Безусловно, для "белых" хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель - помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть", - объяснил депутат.
Следующим законопроектом, по словам Немкина, поправками в статью 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предлагается на законодательном уровне закрепить возможность обладателя информации, оператора информационной системы в порядке и на условиях, определяемых им, привлекать "белых" хакеров для выявления уязвимостей информационной системы.
"Принятие такого законопроекта позволит закрепить механизм проведения мероприятии‌ по выявлению "слабых мест" в системе безопасности, которые может использовать злоумышленник", - отметил депутат.
Парламентарий добавил, что использование услуг "белых" хакеров для российских компаний - это исключительно добровольная инициатива.
"В первую очередь, действия этих специалистов нацелены на то, чтобы выявить пробелы в безопасности компании, указать на них и найти пути, чтобы эти пробелы были своевременно закрыты до того момента, как их обнаружат уже не этичные хакеры, а злоумышленники", - заключил он.
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России
10 февраля, 16:19
 
ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала