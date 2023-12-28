https://ria.ru/20231228/kater-1918605227.html
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров - РИА Новости, 28.12.2023
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров
Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:47
2023-12-28T05:47
2023-12-28T05:55
россия
калининградская область
ярославская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в новом навигационном сезоне эти катера будут обеспечивать безопасность на воде в Карелии, Якутии, Московской, Ленинградской и Калининградской областях. "Специальные маломерные суда способны развивать скорость до 75 километров в час, а значит, помощь придет быстрее. Это важно, ведь при спасении счет идет на секунды", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Представитель ведомства добавил, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус шестиметрового катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а надстройка - из композитного материала. В МЧС России напомнили, что в ноябре 2023 года Куренков ознакомился в Ярославской области с производственными мощностями судостроительного завода. Он оценил функциональные возможности отечественного производства в Рыбинске, где специализированное предприятие производит серию маломерных судов для МЧС России.
https://ria.ru/20231027/mchs-1905563181.html
россия
калининградская область
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, ярославская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Калининградская область, Ярославская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров
В 2024 году на оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных катеров