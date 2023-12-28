https://ria.ru/20231228/kater-1918605227.html

На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров

На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров - РИА Новости, 28.12.2023

На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров

Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:47

2023-12-28T05:47

2023-12-28T05:55

россия

калининградская область

ярославская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в новом навигационном сезоне эти катера будут обеспечивать безопасность на воде в Карелии, Якутии, Московской, Ленинградской и Калининградской областях. "Специальные маломерные суда способны развивать скорость до 75 километров в час, а значит, помощь придет быстрее. Это важно, ведь при спасении счет идет на секунды", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Представитель ведомства добавил, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус шестиметрового катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а надстройка - из композитного материала. В МЧС России напомнили, что в ноябре 2023 года Куренков ознакомился в Ярославской области с производственными мощностями судостроительного завода. Он оценил функциональные возможности отечественного производства в Рыбинске, где специализированное предприятие производит серию маломерных судов для МЧС России.

https://ria.ru/20231027/mchs-1905563181.html

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россия, калининградская область, ярославская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)