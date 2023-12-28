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На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров - РИА Новости, 28.12.2023
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05:47 28.12.2023 (обновлено: 05:55 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kater-1918605227.html
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров - РИА Новости, 28.12.2023
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров
Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:47
2023-12-28T05:55
россия
калининградская область
ярославская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в новом навигационном сезоне эти катера будут обеспечивать безопасность на воде в Карелии, Якутии, Московской, Ленинградской и Калининградской областях. "Специальные маломерные суда способны развивать скорость до 75 километров в час, а значит, помощь придет быстрее. Это важно, ведь при спасении счет идет на секунды", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Представитель ведомства добавил, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус шестиметрового катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а надстройка - из композитного материала. В МЧС России напомнили, что в ноябре 2023 года Куренков ознакомился в Ярославской области с производственными мощностями судостроительного завода. Он оценил функциональные возможности отечественного производства в Рыбинске, где специализированное предприятие производит серию маломерных судов для МЧС России.
https://ria.ru/20231027/mchs-1905563181.html
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россия, калининградская область, ярославская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Калининградская область, Ярославская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На оснащение ГИМС МЧС в 2024 году поступят более 40 быстроходных катеров

В 2024 году на оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных катеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сорок четыре быстроходных катера поступят в 2024 году на оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в новом навигационном сезоне эти катера будут обеспечивать безопасность на воде в Карелии, Якутии, Московской, Ленинградской и Калининградской областях.
"Специальные маломерные суда способны развивать скорость до 75 километров в час, а значит, помощь придет быстрее. Это важно, ведь при спасении счет идет на секунды", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Представитель ведомства добавил, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус шестиметрового катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а надстройка - из композитного материала.
В МЧС России напомнили, что в ноябре 2023 года Куренков ознакомился в Ярославской области с производственными мощностями судостроительного завода. Он оценил функциональные возможности отечественного производства в Рыбинске, где специализированное предприятие производит серию маломерных судов для МЧС России.
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РоссияКалининградская областьЯрославская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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