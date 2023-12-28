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На Камчатке в 2024 году подорожают экскурсии - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
14:53 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kamchatka-1918756479.html
На Камчатке в 2024 году подорожают экскурсии
На Камчатке в 2024 году подорожают экскурсии - РИА Новости, 28.12.2023
На Камчатке в 2024 году подорожают экскурсии
Стоимость самого дешевого авиационного тура в Долину гейзеров на одного человека для туристов из других регионов в сезоне 2024 года увеличится сразу на 14 тысяч РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:53
2023-12-28T14:53
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стоимость самого дешевого авиационного тура в Долину гейзеров на одного человека для туристов из других регионов в сезоне 2024 года увеличится сразу на 14 тысяч рублей – до 70 тысяч рублей за одну путевку, сообщает ИА "Камчатское время".По словам представителя местной туркомпании, рост цен связан с удорожанием обслуживания вертолетов (попасть в Долину гейзеров одним днем можно только вертолетом) и увеличения стоимости билета в Кроноцкий заповедник.Он отметил, что летом 2023 года цена самого бюджетного тура в Долину гейзеров составляла 56 тысяч рублей, и то туристы жаловались, что это очень дорого.На официальном сайте главного камчатского оператора туров в Долину гейзеров – компании "Витязь Тревел" - уже значится цена в 70 тысяч рублей за шестичасовую экскурсию. Речь идет о полетах с 1 июля по 30 сентября. Экскурсия включает в себя посещение Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон и Налычевских горячих источников.Для детей от двух до 12 лет такой тур обойдется в 45 тысяч рублей, а жителям Камчатского края и инвалидам I и II групп – в 59 тысяч рублей.Как сообщила заместитель генерального директора по развитию туризма АК "Витязь-Аэро" Екатерина Анисимова, сильно подорожало не только топливо и ГСМ для вертолетов, но и их обслуживание."Это и ремонт вертолетов, и запчасти к ним (российские). От 50 до 80 процентов в некоторых позициях подорожало поддержание летной годности воздушных судов", - сказала Анисимова.В администрации Кроноцкого заповедника изданию подтвердили, что в следующем году цены на билет в природный резерват повысятся примерно на 15 процентов. Так, посещение Долины гейзеров обойдется в 7 935 рублей. Но цену в заповеднике пока не утвердили."На подорожание путевок, в основном, повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы, которые в заповеднике используются везде. На самом деле увеличение стоимости на путевки на 15 процентов - это еще минимально возможный процент", - сказал начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Ринат Файзулин.Он подчеркнул, что доля путевки на посещение особо охраняемой природной территории не столь существенна в общей цене тура, стоимость которого в основном зависит от расценок на час полета вертолета.
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новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, камчатский край, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Камчатский край, куда можно лететь, отдых в России
На Камчатке в 2024 году подорожают экскурсии

СМИ: бюджетный тур в Долину Гейзеров на Камчатке будет стоить 70 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГрязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стоимость самого дешевого авиационного тура в Долину гейзеров на одного человека для туристов из других регионов в сезоне 2024 года увеличится сразу на 14 тысяч рублей – до 70 тысяч рублей за одну путевку, сообщает ИА "Камчатское время".
По словам представителя местной туркомпании, рост цен связан с удорожанием обслуживания вертолетов (попасть в Долину гейзеров одним днем можно только вертолетом) и увеличения стоимости билета в Кроноцкий заповедник.
Он отметил, что летом 2023 года цена самого бюджетного тура в Долину гейзеров составляла 56 тысяч рублей, и то туристы жаловались, что это очень дорого.
На официальном сайте главного камчатского оператора туров в Долину гейзеров – компании "Витязь Тревел" - уже значится цена в 70 тысяч рублей за шестичасовую экскурсию. Речь идет о полетах с 1 июля по 30 сентября. Экскурсия включает в себя посещение Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон и Налычевских горячих источников.
Для детей от двух до 12 лет такой тур обойдется в 45 тысяч рублей, а жителям Камчатского края и инвалидам I и II групп – в 59 тысяч рублей.
Как сообщила заместитель генерального директора по развитию туризма АК "Витязь-Аэро" Екатерина Анисимова, сильно подорожало не только топливо и ГСМ для вертолетов, но и их обслуживание.
"Это и ремонт вертолетов, и запчасти к ним (российские). От 50 до 80 процентов в некоторых позициях подорожало поддержание летной годности воздушных судов", - сказала Анисимова.
В администрации Кроноцкого заповедника изданию подтвердили, что в следующем году цены на билет в природный резерват повысятся примерно на 15 процентов. Так, посещение Долины гейзеров обойдется в 7 935 рублей. Но цену в заповеднике пока не утвердили.
"На подорожание путевок, в основном, повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы, которые в заповеднике используются везде. На самом деле увеличение стоимости на путевки на 15 процентов - это еще минимально возможный процент", - сказал начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Ринат Файзулин.
Он подчеркнул, что доля путевки на посещение особо охраняемой природной территории не столь существенна в общей цене тура, стоимость которого в основном зависит от расценок на час полета вертолета.
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