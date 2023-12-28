https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html

В Калининградской области оценили ущерб от ограничения транзита через Литву

В Калининградской области оценили ущерб от ограничения транзита через Литву - РИА Новости, 28.12.2023

В Калининградской области оценили ущерб от ограничения транзита через Литву

Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти 2 миллиарда рублей в год, заявил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:23

2023-12-28T05:23

2023-12-28T05:28

калининградская область

экономика

антон алиханов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

всемирная торговая организация (вто)

литва

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти 2 миллиарда рублей в год, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Ранее Алиханов заявлял, что власти Калининградской области совместно с Минэкономразвития подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений для предъявления претензий в рамках ВТО. "Можно по-разному все это считать. Одна из составных частей этого возможного ущерба, который можно предъявлять, это объем субсидий, которые выплачивает федеральный бюджет, чтобы делать тарифы на морской линии более доступными для нас. В этом году это почти 2 миллиарда рублей. Это одна из составных частей", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о сумме ущерба от ограничений. Губернатор добавил, что можно также брать дополнительные расчеты, которые включают в себя существенное ограничение для калининградских грузовых компаний, которые занимаются автомобильными перевозками и которые обслуживали транзит. "Для них тоже очень существенно снижено количество работы, и их потери тоже можно было бы включать в эти иски", - добавил он. По его словам, власти Калининградской области направили расчеты в Минэкономразвития, но у иска в ВТО сейчас "потенциально мало шансов".

https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html

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калининградская область, экономика, антон алиханов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирная торговая организация (вто), литва, россия