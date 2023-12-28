https://ria.ru/20231228/izrail-1918774170.html

Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот

Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот - РИА Новости, 28.12.2023

Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот

БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:05

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel. "БПЛА со взрывчаткой рухнул в среду вечером на юге Голанских высот у поселения Элиад. Никто не пострадал, повреждены несколько объектов", - сообщает газета. При этом сирены воздушной тревоги не сработали, попыток сбить БПЛА не фиксировалось, отмечает издание. Армия обороны Израиля предположила, что дрон был запущен из Сирии. Силы "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали данный район "соответствующим оружием", не предоставив деталей. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, голанские высоты, сирия, дональд трамп, оон