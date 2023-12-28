Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот
Дрон со взрывчаткой обошел РЛС рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel.
"БПЛА со взрывчаткой рухнул в среду вечером на юге Голанских высот у поселения Элиад. Никто не пострадал, повреждены несколько объектов", - сообщает газета.
При этом сирены воздушной тревоги не сработали, попыток сбить БПЛА не фиксировалось, отмечает издание. Армия обороны Израиля предположила, что дрон был запущен из Сирии.
Силы "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали данный район "соответствующим оружием", не предоставив деталей.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.