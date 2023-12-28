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Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот - РИА Новости, 28.12.2023
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15:05 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/izrail-1918774170.html
Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот
Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот - РИА Новости, 28.12.2023
Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот
БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:05
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel. "БПЛА со взрывчаткой рухнул в среду вечером на юге Голанских высот у поселения Элиад. Никто не пострадал, повреждены несколько объектов", - сообщает газета. При этом сирены воздушной тревоги не сработали, попыток сбить БПЛА не фиксировалось, отмечает издание. Армия обороны Израиля предположила, что дрон был запущен из Сирии. Силы "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали данный район "соответствующим оружием", не предоставив деталей. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
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в мире, израиль, голанские высоты, сирия, дональд трамп, оон
В мире, Израиль, Голанские высоты, Сирия, Дональд Трамп, ООН
Дрон рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот

Дрон со взрывчаткой обошел РЛС рухнул на занятую Израилем часть Голанских высот

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. БПЛА, предположительно, несший взрывчатку, рухнул на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel.
"БПЛА со взрывчаткой рухнул в среду вечером на юге Голанских высот у поселения Элиад. Никто не пострадал, повреждены несколько объектов", - сообщает газета.
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При этом сирены воздушной тревоги не сработали, попыток сбить БПЛА не фиксировалось, отмечает издание. Армия обороны Израиля предположила, что дрон был запущен из Сирии.
Силы "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали данный район "соответствующим оружием", не предоставив деталей.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
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В миреИзраильГоланские высотыСирияДональд ТрампООН
 
 
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