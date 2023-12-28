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Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира" - РИА Новости, 28.12.2023
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20:08 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/iran-1918846551.html
Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"
Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира" - РИА Новости, 28.12.2023
Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:08
2023-12-28T20:08
в мире
иран
южная каролина
сша
линдси грэм
министерство обороны сша
ллойд остин
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно получает финансирование от Ирана, а потому исламскую республику необходимо "стереть с карты мира". "Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты", - сказал Грэм в эфире телеканалу Fox News. По словам американского законодателя, он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать "слабость" и четко донести Ирану, что представляют собой "красные линии" для США в контексте ответного нападения. "Если вы действительно хотите защитить американских солдат, дайте понять аятолле (Ирана), что, если они будут совершать опосредованные атаки, мы их достанем", - добавил сенатор-республиканец. Пентагон ранее сообщал, что хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помимо этого, с 17 октября американские войска десятки раз подвергались нападениям в Сирии и Ираке, которые Вашингтон приписывает связанным с Ираном шиитским формированиям.
https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html
иран
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в мире, иран, южная каролина, сша, линдси грэм, министерство обороны сша, ллойд остин, ансар алла
В мире, Иран, Южная Каролина, США, Линдси Грэм, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Ансар Алла
Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"

Сенатор-республиканец Грэм призвал нанести удар по Ирану и "стереть его с карты"

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно получает финансирование от Ирана, а потому исламскую республику необходимо "стереть с карты мира".
«
"Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты", - сказал Грэм в эфире телеканалу Fox News.
По словам американского законодателя, он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать "слабость" и четко донести Ирану, что представляют собой "красные линии" для США в контексте ответного нападения.
«
"Если вы действительно хотите защитить американских солдат, дайте понять аятолле (Ирана), что, если они будут совершать опосредованные атаки, мы их достанем", - добавил сенатор-республиканец.
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Пентагон ранее сообщал, что хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помимо этого, с 17 октября американские войска десятки раз подвергались нападениям в Сирии и Ираке, которые Вашингтон приписывает связанным с Ираном шиитским формированиям.
 
В миреИранЮжная КаролинаСШАЛиндси ГрэмМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинАнсар Алла
 
 
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