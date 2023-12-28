https://ria.ru/20231228/iran-1918846551.html

Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"

Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира" - РИА Новости, 28.12.2023

Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:08

2023-12-28T20:08

2023-12-28T20:08

в мире

иран

южная каролина

сша

линдси грэм

министерство обороны сша

ллойд остин

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно получает финансирование от Ирана, а потому исламскую республику необходимо "стереть с карты мира". "Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты", - сказал Грэм в эфире телеканалу Fox News. По словам американского законодателя, он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать "слабость" и четко донести Ирану, что представляют собой "красные линии" для США в контексте ответного нападения. "Если вы действительно хотите защитить американских солдат, дайте понять аятолле (Ирана), что, если они будут совершать опосредованные атаки, мы их достанем", - добавил сенатор-республиканец. Пентагон ранее сообщал, что хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помимо этого, с 17 октября американские войска десятки раз подвергались нападениям в Сирии и Ираке, которые Вашингтон приписывает связанным с Ираном шиитским формированиям.

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, южная каролина, сша, линдси грэм, министерство обороны сша, ллойд остин, ансар алла