Сенатор-республиканец призвал "стереть Иран с карты мира"
Сенатор-республиканец Грэм призвал нанести удар по Ирану и "стереть его с карты"
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно получает финансирование от Ирана, а потому исламскую республику необходимо "стереть с карты мира".
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"Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты", - сказал Грэм в эфире телеканалу Fox News.
По словам американского законодателя, он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать "слабость" и четко донести Ирану, что представляют собой "красные линии" для США в контексте ответного нападения.
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"Если вы действительно хотите защитить американских солдат, дайте понять аятолле (Ирана), что, если они будут совершать опосредованные атаки, мы их достанем", - добавил сенатор-республиканец.
Пентагон ранее сообщал, что хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помимо этого, с 17 октября американские войска десятки раз подвергались нападениям в Сирии и Ираке, которые Вашингтон приписывает связанным с Ираном шиитским формированиям.