https://ria.ru/20231228/gripp-1918628873.html
С поезда Москва — Симферополь сняли семь детей с гриппом
С поезда Москва — Симферополь сняли семь детей с гриппом - РИА Новости, 28.12.2023
С поезда Москва — Симферополь сняли семь детей с гриппом
В Тамбовской области у семи детей, следовавших в Джанкой поездом Москва — Симферополь, выявили грипп А, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:42
2023-12-28T09:42
2023-12-28T11:40
джанкой
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
тамбовская область
москва
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Тамбовской области у семи детей, следовавших в Джанкой поездом Москва — Симферополь, выявили грипп А, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области."Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва — Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", — уточнили в ведомстве.Специалисты лаборатории Роспотребнадзора выявили у детей вирус гриппа А.Сейчас дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. За ребятами в поезде установили пристальное медицинское наблюдение.Как уточнили в "Юго-Восточной железной дороге", вчера вечером после осмотра группы, в которой были 250 детей и 45 сопровождающих, десять детей направили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.На прошлой неделе 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.Позднее в Минздраве региона уточнили, что у 86 детей обнаружили признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А, еще 38 детей и 11 сопровождающих оставлены в больнице под наблюдением медиков. Состояние семи детей оценивалось как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, тамбовская область, москва
Джанкой, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Тамбовская область, Москва
С поезда Москва — Симферополь сняли семь детей с гриппом
Семерых детей, следовавших в Джанкой на поезде, госпитализировали с гриппом
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Тамбовской области у семи детей, следовавших в Джанкой поездом Москва — Симферополь, выявили грипп А, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.
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"Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва — Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", — уточнили в ведомстве.
Специалисты лаборатории Роспотребнадзора выявили у детей вирус гриппа А.
Сейчас дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. За ребятами в поезде установили пристальное медицинское наблюдение.
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
Как уточнили в "Юго-Восточной железной дороге", вчера вечером после осмотра группы, в которой были 250 детей и 45 сопровождающих, десять детей направили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.
На прошлой неделе 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер
. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.
Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова
.
Позднее в Минздраве региона уточнили, что у 86 детей обнаружили признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А, еще 38 детей и 11 сопровождающих оставлены в больнице под наблюдением медиков. Состояние семи детей оценивалось как средней степени тяжести.
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