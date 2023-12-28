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В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства - РИА Новости, 28.12.2023
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10:21 28.12.2023 (обновлено: 10:30 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства - РИА Новости, 28.12.2023
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства
Мигрантов в Петербурге, осужденных за тяжкие преступления, лишили гражданства России и аннулировали их российские паспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:30
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мигрантов в Петербурге, осужденных за тяжкие преступления, лишили гражданства России и аннулировали их российские паспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне сайт МВД Медиа сообщал, что полиция в пяти регионах РФ лишила российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания. "В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации почти 10 уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Однако со вступлением обвинительных приговоров в силу региональный Главк МВД решил реализовать нормы федерального закона по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления. "Соответствующие процедуры были проведены в районных отделах по вопросам миграции города и области", - добавили в пресс-службе. Мигрантам были вручены уведомления о прекращении гражданства, их российские паспорта аннулировали. Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, большинство из мигрантов осуждены за незаконный оборот наркотиков. Например, 41-летний мужчина хранил в квартире своей сожительницы крупную партию наркотиков и часто сам их употреблял. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно. Его 27-летний земляк хранил амфетамин, купленный для личного потребления, и был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства

В Петербурге лишил гражданства РФ мигрантов, осужденных за тяжкие преступления

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мигрантов в Петербурге, осужденных за тяжкие преступления, лишили гражданства России и аннулировали их российские паспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Накануне сайт МВД Медиа сообщал, что полиция в пяти регионах РФ лишила российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания.
"В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации почти 10 уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Однако со вступлением обвинительных приговоров в силу региональный Главк МВД решил реализовать нормы федерального закона по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления.
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"Соответствующие процедуры были проведены в районных отделах по вопросам миграции города и области", - добавили в пресс-службе. Мигрантам были вручены уведомления о прекращении гражданства, их российские паспорта аннулировали.
Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, большинство из мигрантов осуждены за незаконный оборот наркотиков. Например, 41-летний мужчина хранил в квартире своей сожительницы крупную партию наркотиков и часто сам их употреблял. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно. Его 27-летний земляк хранил амфетамин, купленный для личного потребления, и был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
 
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