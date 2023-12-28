https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html

В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства

В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства - РИА Новости, 28.12.2023

В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства

Мигрантов в Петербурге, осужденных за тяжкие преступления, лишили гражданства России и аннулировали их российские паспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:30

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мигрантов в Петербурге, осужденных за тяжкие преступления, лишили гражданства России и аннулировали их российские паспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне сайт МВД Медиа сообщал, что полиция в пяти регионах РФ лишила российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания. "В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации почти 10 уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Однако со вступлением обвинительных приговоров в силу региональный Главк МВД решил реализовать нормы федерального закона по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления. "Соответствующие процедуры были проведены в районных отделах по вопросам миграции города и области", - добавили в пресс-службе. Мигрантам были вручены уведомления о прекращении гражданства, их российские паспорта аннулировали. Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, большинство из мигрантов осуждены за незаконный оборот наркотиков. Например, 41-летний мужчина хранил в квартире своей сожительницы крупную партию наркотиков и часто сам их употреблял. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно. Его 27-летний земляк хранил амфетамин, купленный для личного потребления, и был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, происшествия