https://ria.ru/20231228/granaty-1918862084.html

Взорвавший гранаты украинский депутат писал об этом в предсмертной записке

Взорвавший гранаты украинский депутат писал об этом в предсмертной записке - РИА Новости, 28.12.2023

Взорвавший гранаты украинский депутат писал об этом в предсмертной записке

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, предупреждал о подрыве в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:56

2023-12-28T22:56

2023-12-28T22:56

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, предупреждал о подрыве в своей предсмертной записке, сообщил глава национальной полиции Иван Выговский. Батрин 15 декабря взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт". СБУ предъявила Батрину обвинение в совершении теракта, а в воскресенье Ужгородский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. "Он написал (в предсмертной записке – ред.) что-то типа стихотворения. Упомянул в нем имя главы Керецковской общины, обыграл его фамилию, и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов", - сказал Выговский в интервью изданию "Украинские новости". Выговский удивился, что вследствие ЧП пострадало небольшое количество человек, при этом добавил, что Батрин идет на поправку. "Был тяжелый, но сейчас все стабильно <…> Это большое чудо, что только так обошлось, потому что три гранаты было. Где он взял гранаты теперь выясняет СБУ, которая и расследует производство по теракту", - добавил глава нацполиции. Ранее "Страна.ua" сообщала, что Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.

https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918840960.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918824943.html

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