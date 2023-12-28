Взорвавший гранаты украинский депутат писал об этом в предсмертной записке
Взорвавший в Закарпатье гранаты депутат писал об этом в предсмертной записке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов МВД Украины
Сотрудники правоохранительных органов МВД Украины . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, предупреждал о подрыве в своей предсмертной записке, сообщил глава национальной полиции Иван Выговский.
Батрин 15 декабря взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт". СБУ предъявила Батрину обвинение в совершении теракта, а в воскресенье Ужгородский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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"Он написал (в предсмертной записке – ред.) что-то типа стихотворения. Упомянул в нем имя главы Керецковской общины, обыграл его фамилию, и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов", - сказал Выговский в интервью изданию "Украинские новости".
Выговский удивился, что вследствие ЧП пострадало небольшое количество человек, при этом добавил, что Батрин идет на поправку.
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"Был тяжелый, но сейчас все стабильно <…> Это большое чудо, что только так обошлось, потому что три гранаты было. Где он взял гранаты теперь выясняет СБУ, которая и расследует производство по теракту", - добавил глава нацполиции.
Ранее "Страна.ua" сообщала, что Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.