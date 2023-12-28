https://ria.ru/20231228/gosdolg-1918844125.html

Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ

Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2023

Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ

Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:54

2023-12-28T19:54

2023-12-28T19:54

экономика

молдавия

министерство финансов рф (минфин россии)

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин республики. "Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев (5,8 миллиарда долларов - ред.), зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%). Это новый исторический максимум", - сообщает агентство. Внутренний государственный долг увеличился на 13%, достигнув 2,23 миллиарда долларов. Параллельно внешний государственный долг увеличился на 4%, достигнув за тот же период 3,57 миллиарда долларов. На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга – в 61,6%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года. Минфин планирует использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики страны на будущий год.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, министерство финансов рф (минфин россии)