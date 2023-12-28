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Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
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19:54 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/gosdolg-1918844125.html
Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ
Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ
Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:54
2023-12-28T19:54
экономика
молдавия
министерство финансов рф (минфин россии)
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин республики. "Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев (5,8 миллиарда долларов - ред.), зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%). Это новый исторический максимум", - сообщает агентство. Внутренний государственный долг увеличился на 13%, достигнув 2,23 миллиарда долларов. Параллельно внешний государственный долг увеличился на 4%, достигнув за тот же период 3,57 миллиарда долларов. На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга – в 61,6%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года. Минфин планирует использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики страны на будущий год.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html
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экономика, молдавия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Молдавия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ

Bani.md: госдолг Молдавии к концу 2023 года вырос до 5,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии в Кишиневе
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин республики.
«
"Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев (5,8 миллиарда долларов - ред.), зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%). Это новый исторический максимум", - сообщает агентство.
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Внутренний государственный долг увеличился на 13%, достигнув 2,23 миллиарда долларов. Параллельно внешний государственный долг увеличился на 4%, достигнув за тот же период 3,57 миллиарда долларов.
На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга – в 61,6%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.
Минфин планирует использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики страны на будущий год.
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ЭкономикаМолдавияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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