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Байден прокомментировал гибель американки Джудит Вайнштейн в Газе

Байден прокомментировал гибель американки Джудит Вайнштейн в Газе - РИА Новости, 28.12.2023

Байден прокомментировал гибель американки Джудит Вайнштейн в Газе

Президент США Джо Байден после известий о гибели еще одной американки в результате атаки ХАМАС на Израиль вновь заверил, что не прекратит работать над... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:27

2023-12-28T23:27

2023-12-28T23:27

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден после известий о гибели еще одной американки в результате атаки ХАМАС на Израиль вновь заверил, что не прекратит работать над освобождением заложников, находящихся в плену у палестинского движения. На прошлой неделе израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести" сообщала о гибели 73-летнего Гади Хаггаи, который, по ее данным, находился в заложниках у ХАМАС. Как отмечалось, при атаке движения ХАМАС была похищена также и его супруга, Джудит. Тогда организация утверждала, что женщина находится в плену. Издание Times of Israel со ссылкой на власти кибуца в Израиле в четверг сообщило, что она погибла еще 7 октября, а ее тело хранят в секторе Газа. Как следует из заявления Байдена, которое распространил Белый дом, президент с супругой были опустошены, узнав, что "американка Джудит Вайнштейн, как полагают, также была убита ХАМАС 7 октября". "И я подтверждаю обещание, которое мы дали семьям тех, кто еще находится в заложниках: мы не прекратим работу по возвращению их домой", - добавил президент США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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