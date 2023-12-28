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"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости - РИА Новости, 28.12.2023
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15:39 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/general-1918793722.html
"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости
"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости - РИА Новости, 28.12.2023
"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости
Конфликт на Украине завершится поражением Киева, сообщает Interia со ссылкой на слова польских генералов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:39
2023-12-28T15:39
политика
в мире
украина
киев
россия
джо байден
энтони блинкен
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится поражением Киева, сообщает Interia со ссылкой на слова польских генералов.&quot;Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений&quot;, — утверждает бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул.По мнению опрошенных журналистами польских военных, судьба Киева зависит только от поддержки западных стран, которая теперь висит на волоске: президенту Зеленскому удалось добиться лишь маленькой части первоначально предложенных Белым домом миллиардов.У Украины нет ресурсов, чтобы дальше продолжать боевые действия против России, которая ее превосходит в этом плане, утверждают генералы.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, назвав пакет "финальным" в 2023 году.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231228/khod-1918770741.html
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политика, в мире, украина, киев, россия, джо байден, энтони блинкен, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский
"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости

Генерал Гоцул: отсутствие помощи США завершит конфликт в пользу России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится поражением Киева, сообщает Interia со ссылкой на слова польских генералов.
«

"Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений", — утверждает бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул.

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По мнению опрошенных журналистами польских военных, судьба Киева зависит только от поддержки западных стран, которая теперь висит на волоске: президенту Зеленскому удалось добиться лишь маленькой части первоначально предложенных Белым домом миллиардов.
У Украины нет ресурсов, чтобы дальше продолжать боевые действия против России, которая ее превосходит в этом плане, утверждают генералы.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, назвав пакет "финальным" в 2023 году.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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ПолитикаВ миреУкраинаКиевРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенВладимир Зеленский
 
 
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