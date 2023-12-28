https://ria.ru/20231228/general-1918793722.html

"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости

"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости - РИА Новости, 28.12.2023

"В пользу России". Польский генерал сообщил Зеленскому ужасные новости

Конфликт на Украине завершится поражением Киева, сообщает Interia со ссылкой на слова польских генералов. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:39

2023-12-28T15:39

2023-12-28T15:39

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится поражением Киева, сообщает Interia со ссылкой на слова польских генералов."Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений", — утверждает бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул.По мнению опрошенных журналистами польских военных, судьба Киева зависит только от поддержки западных стран, которая теперь висит на волоске: президенту Зеленскому удалось добиться лишь маленькой части первоначально предложенных Белым домом миллиардов.У Украины нет ресурсов, чтобы дальше продолжать боевые действия против России, которая ее превосходит в этом плане, утверждают генералы.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, назвав пакет "финальным" в 2023 году.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, в мире, украина, киев, россия, джо байден, энтони блинкен, владимир зеленский