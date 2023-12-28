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"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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10:43 28.12.2023 (обновлено: 16:31 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/gaubitsa-1918656898.html
"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине
"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине
Российская армия в скором времени начнет использовать новейшую гаубицу в зоне спецоперации, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:43
2023-12-28T16:31
технологии
россия
украина
сергей чемезов
нато
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская армия в скором времени начнет использовать новейшую гаубицу в зоне спецоперации, пишет британское издание Daily Express."У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту", — отметили в публикации.С начала конфликта на Украине Россия продолжает оснащать свою армию вооружением с серьезной огневой мощью, говорится в материале.Накануне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто.
https://ria.ru/20231228/gorod-1918618679.html
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технологии, россия, украина, сергей чемезов, нато
Технологии, Россия, Украина, Сергей Чемезов, НАТО
"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине

DE: Россия скоро применит новейшую гаубицу в зоне спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГаубицы "Коалиция"
Гаубицы Коалиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гаубицы "Коалиция". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская армия в скором времени начнет использовать новейшую гаубицу в зоне спецоперации, пишет британское издание Daily Express.
"У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту", — отметили в публикации.
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09:07
С начала конфликта на Украине Россия продолжает оснащать свою армию вооружением с серьезной огневой мощью, говорится в материале.
Накануне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто.
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ТехнологииРоссияУкраинаСергей ЧемезовНАТО
 
 
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