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Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
13:18 28.12.2023 (обновлено: 14:20 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/galkin-1918743915.html
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки - РИА Новости, 28.12.2023
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности и за фейки об армии, и РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:18
2023-12-28T14:20
шоубиз
максим галкин
андрей луговой
лдпр
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности и за фейки об армии, и за дискредитацию ВС РФ, сообщила пресс-служба парламентария. "Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предлагает привлечь комика-иноагента Максима Галкина* к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в релизе. "Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)", - добавляется в сообщении. В пресс-службе отметили, что Луговой неоднократно обращал внимание на недопустимость поведения Галкина* и его антироссийские высказывания, как до включения его в реестр иноагентов, так и после, депутат, в частности, предлагал переселить беженцев из Донбасса в "замок" покинувшего РФ Галкина* и его жены Аллы Пугачевой, лишить его российского гражданства, финансовых доходов от госконтрактов, званий и прочих преференций, которые он получал от страны."Иноагент Галкин*, несмотря на многократные предупреждения и общественное осуждение, продолжает публичные выступления на различных площадках в недружественных странах, публикует фейки о российской армии и органах власти, открыто ведет сбор средств для нужд Украины", - приводит позицию Лугового его пресс-служба.Материалы проверки Аллы Пугачевой и Галкина* по статье 207.3 УК РФ (фейки об армии) возвращены в полицию, сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах. Аналогичная судьба постигла материалы проверки по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) в отношении Пугачевой, добавил он. Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года, проживают в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html
https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html
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максим галкин, андрей луговой, лдпр, россия
Шоубиз, Максим Галкин, Андрей Луговой, ЛДПР, Россия
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки

Луговой попросил привлечь Галкина за фейки об армии и за ее дискредитацию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности и за фейки об армии, и за дискредитацию ВС РФ, сообщила пресс-служба парламентария.
"Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предлагает привлечь комика-иноагента Максима Галкина* к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в релизе.
"Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Луговой неоднократно обращал внимание на недопустимость поведения Галкина* и его антироссийские высказывания, как до включения его в реестр иноагентов, так и после, депутат, в частности, предлагал переселить беженцев из Донбасса в "замок" покинувшего РФ Галкина* и его жены Аллы Пугачевой, лишить его российского гражданства, финансовых доходов от госконтрактов, званий и прочих преференций, которые он получал от страны.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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"Иноагент Галкин*, несмотря на многократные предупреждения и общественное осуждение, продолжает публичные выступления на различных площадках в недружественных странах, публикует фейки о российской армии и органах власти, открыто ведет сбор средств для нужд Украины", - приводит позицию Лугового его пресс-служба.
Материалы проверки Аллы Пугачевой и Галкина* по статье 207.3 УК РФ (фейки об армии) возвращены в полицию, сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах. Аналогичная судьба постигла материалы проверки по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) в отношении Пугачевой, добавил он.
Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года, проживают в Израиле.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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