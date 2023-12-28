https://ria.ru/20231228/galkin-1918743915.html

Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки

Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки - РИА Новости, 28.12.2023

Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности и за фейки об армии, и РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:18

2023-12-28T13:18

2023-12-28T14:20

шоубиз

максим галкин

андрей луговой

лдпр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871956745_0:149:2907:1784_1920x0_80_0_0_47506fac83fd818fcdf35334cc8e4224.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности и за фейки об армии, и за дискредитацию ВС РФ, сообщила пресс-служба парламентария. "Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предлагает привлечь комика-иноагента Максима Галкина* к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в релизе. "Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)", - добавляется в сообщении. В пресс-службе отметили, что Луговой неоднократно обращал внимание на недопустимость поведения Галкина* и его антироссийские высказывания, как до включения его в реестр иноагентов, так и после, депутат, в частности, предлагал переселить беженцев из Донбасса в "замок" покинувшего РФ Галкина* и его жены Аллы Пугачевой, лишить его российского гражданства, финансовых доходов от госконтрактов, званий и прочих преференций, которые он получал от страны."Иноагент Галкин*, несмотря на многократные предупреждения и общественное осуждение, продолжает публичные выступления на различных площадках в недружественных странах, публикует фейки о российской армии и органах власти, открыто ведет сбор средств для нужд Украины", - приводит позицию Лугового его пресс-служба.Материалы проверки Аллы Пугачевой и Галкина* по статье 207.3 УК РФ (фейки об армии) возвращены в полицию, сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах. Аналогичная судьба постигла материалы проверки по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) в отношении Пугачевой, добавил он. Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года, проживают в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html

https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим галкин, андрей луговой, лдпр, россия