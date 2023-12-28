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В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину и без Венгрии

В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину и без Венгрии - РИА Новости, 29.12.2023

В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину и без Венгрии

Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель правительства Германии Кристиан Вагнер. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-28T23:16

2023-12-28T23:16

2023-12-29T02:48

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель правительства Германии Кристиан Вагнер. "Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае", — сказал он.Вагнер напомнил, что на саммите ЕС в середине декабря обсуждался вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро. Тем не менее тогда к согласию прийти не удалось из-за противодействия со стороны Венгрии. В начале следующего года Германия продолжит активно продвигать передачу этой помощи Украине в рамках Евросоюза, подчеркнул представитель кабмина."ЕС-26 (без Венгрии. — Прим. ред.), конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую ​​поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", — добавил Вагнер.В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Он отметил, что это решение было бы не в интересах его страны, потому что в таком случае пришлось бы отдать Киеву часть денег из общего бюджета, причитающихся Будапешту.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую поддержку Киева в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине. Помимо пакета на 50 миллиардов евро, речь идет о восьмом транше военной помощи на 500 миллионов евро, передаче пяти миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году и более широком пакете в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html

https://ria.ru/20231228/antonov-1918605066.html

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в мире, украина, венгрия, германия, даниил гетманцев, евросоюз, верховная рада украины