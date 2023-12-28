https://ria.ru/20231228/finist-1918729665.html

В Екатеринбурге запустили первый поезд "Финист"

В Екатеринбурге запустили первый поезд "Финист" - РИА Новости, 28.12.2023

В Екатеринбурге запустили первый поезд "Финист"

Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

екатеринбург

ржд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, передает корреспондент РИА Новости. Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара – транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). В новом составе на каждый вагон увеличено на пять камер видеонаблюдения, они расположены на входных группах. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. "Это поезд с улучшенными характеристиками в части улучшения качества обслуживания пассажиров. Сеть маршрутная: совместно со Свердловской областью на нашей дороге она каждый год расширяется, в этом году мы уже достигли сети в 244 поезда. Более 40% этих поездов уже обслуживается обновленным подвижным составом, соответственно, эта работа будет продолжена и в следующем году", – сказал журналистам начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев на церемонии отправления первого "Финиста".Как ранее сообщили РИА Новости в РЖД, первый "Финист" отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231228/bilety-1918598717.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

екатеринбург, ржд