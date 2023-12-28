В Екатеринбурге запустили первый поезд "Финист"
В Екатеринбурге запустили импортозамещенный аналог "Ласточки" — поезд "Финист"
© РИА Новости / Антон БуценкоЭлектропоезд ЭС104 "Финист", отправившийся из Екатеринбурга в Каменск-Уральский
Электропоезд ЭС104 "Финист", отправившийся из Екатеринбурга в Каменск-Уральский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, передает корреспондент РИА Новости.
Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара – транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).
В новом составе на каждый вагон увеличено на пять камер видеонаблюдения, они расположены на входных группах. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
"Это поезд с улучшенными характеристиками в части улучшения качества обслуживания пассажиров. Сеть маршрутная: совместно со Свердловской областью на нашей дороге она каждый год расширяется, в этом году мы уже достигли сети в 244 поезда. Более 40% этих поездов уже обслуживается обновленным подвижным составом, соответственно, эта работа будет продолжена и в следующем году", – сказал журналистам начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев на церемонии отправления первого "Финиста".
Как ранее сообщили РИА Новости в РЖД, первый "Финист" отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.