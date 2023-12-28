Рейтинг@Mail.ru
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист" - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 28.12.2023 (обновлено: 05:56 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист" - РИА Новости, 28.12.2023
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"
РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:13
2023-12-28T05:56
ржд
екатеринбург
каменск-уральский
свердловская область
siemens
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778743461_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6c672ca103133291e164fa7478f2aff3.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании.Первый "Финист" отправится из Екатеринбург в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников говорил, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html
https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html
екатеринбург
каменск-уральский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778743461_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_42729336b739bb5319928dc4ab39ef7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, екатеринбург, каменск-уральский, свердловская область, siemens
РЖД, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Свердловская область, Siemens
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"

РЖД запускает первый импортозамещенный аналог "Ласточки" с названием "Финист"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пассажиры на вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании.
Первый "Финист" отправится из Екатеринбург в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
Вагон российского электропоезда серии ЭС104 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"
Вчера, 13:46
Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона.
Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников говорил, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ
10 декабря, 00:08
 
РЖДЕкатеринбургКаменск-УральскийСвердловская областьSiemens
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала