https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html

РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"

РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист" - РИА Новости, 28.12.2023

РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"

РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T00:13

2023-12-28T00:13

2023-12-28T05:56

ржд

екатеринбург

каменск-уральский

свердловская область

siemens

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании.Первый "Финист" отправится из Екатеринбург в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников говорил, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html

https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html

екатеринбург

каменск-уральский

свердловская область

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ржд, екатеринбург, каменск-уральский, свердловская область, siemens