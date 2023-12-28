Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать.
"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - заявил Кулеба в интервью изданию "Киев Индепендент", комментируя проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне". По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что оборонные предприятия стран ЕС нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому Евросоюз технически в состоянии выполнить обещание по направлению миллиона снарядов Украине, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.