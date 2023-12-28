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Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/evropa-1918755071.html
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать - РИА Новости, 28.12.2023
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:53
2023-12-28T13:53
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
в мире
евросоюз
ситуация в днр и лнр
мид украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать. "Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - заявил Кулеба в интервью изданию "Киев Индепендент", комментируя проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне". По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что оборонные предприятия стран ЕС нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому Евросоюз технически в состоянии выполнить обещание по направлению миллиона снарядов Украине, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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украина, дмитрий кулеба, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр, мид украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, В мире, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, МИД Украины
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать.
"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - заявил Кулеба в интервью изданию "Киев Индепендент", комментируя проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне". По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
6 декабря, 08:00
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что оборонные предприятия стран ЕС нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому Евросоюз технически в состоянии выполнить обещание по направлению миллиона снарядов Украине, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий КулебаВ миреЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРМИД Украины
 
 
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