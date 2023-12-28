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Евро на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 28.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:07 28.12.2023 (обновлено: 15:17 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/evro-1918775270.html
Евро на Московской бирже упал ниже ста рублей
Евро на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Евро на Московской бирже упал ниже ста рублей
Курс рубля усилил рост после сообщения о планируемых валютных операциях ЦБ РФ в первом полугодии наступающего года: евро опустился ниже 100 рублей, доллар... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:07
2023-12-28T15:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил рост после сообщения о планируемых валютных операциях ЦБ РФ в первом полугодии наступающего года: евро опустился ниже 100 рублей, доллар закрепляется ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.15 мск падает на 1,21 рубля, до 99,96 рубля, минимума с 21 декабря.Курс доллара в то же время опускается на 1,51 рубля, до 89,756рубля. Юань теряет 11 копеек и торгуется по 12,62 рубля.Банк России с 9 января начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
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экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
Евро на Московской бирже упал ниже ста рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил рост после сообщения о планируемых валютных операциях ЦБ РФ в первом полугодии наступающего года: евро опустился ниже 100 рублей, доллар закрепляется ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.15 мск падает на 1,21 рубля, до 99,96 рубля, минимума с 21 декабря.
Курс доллара в то же время опускается на 1,51 рубля, до 89,756рубля. Юань теряет 11 копеек и торгуется по 12,62 рубля.
Банк России с 9 января начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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