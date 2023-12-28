https://ria.ru/20231228/estoniya-1918806466.html
Глава МВД Эстонии назвал вопрос о выдаче украинцев сложным
Глава МВД Эстонии назвал вопрос о выдаче украинцев сложным - РИА Новости, 28.12.2023
Глава МВД Эстонии назвал вопрос о выдаче украинцев сложным
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил сложность вопроса о возможном возвращении на родину проживающих в стране граждан Украины мобилизационного РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:35
2023-12-28T16:35
2023-12-28T16:35
специальная военная операция на украине
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эстония
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил сложность вопроса о возможном возвращении на родину проживающих в стране граждан Украины мобилизационного возраста. По его словам, накануне рождественских праздников в СМИ возник вопрос, как Эстония отреагировала бы на ситуацию, если бы Украина решила мобилизовать на фронт и тех мужчин, которые бежали от войны в другие страны. Министр отметил, что сообщения были слегка искажены и тем самым вызвали беспокойство у живущих в стране украинских беженцев и украинской общины в целом. "По-человечески это понятно во всех отношениях, поэтому важно однозначно подчеркнуть: у меня как министра внутренних дел или у Эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста", - написал Ляэнеметс в социальных сетях. В то же время он отметил, что эти люди по-прежнему являются гражданами Украины и, если Киев решит вернуть их посредством мобилизации, то нужно поделиться с ним информацией об украинских гражданах в Эстонии. "Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи в войне. И само собой разумеется, что мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь", - пояснил министр. Глава МВД подчеркнул, что по международному праву у Эстонии сегодня нет возможности для выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине. "Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", - добавил он. Министр считает, что проживающим в стране украинцам нужно дать четкий сигнал, что сама Эстония никого отсюда не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт. "Это только решение украинского государства: кого, когда и стоит ли вообще призывать. Тогда уже будет отдельная дискуссия на уровне правительства о том, как Эстония поведет себя в этом вопросе и чем оно может помочь Украине. Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии не могут решать за Украину, кого и из каких стран призывать", - подчеркнул Ляэнеметс.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эстония, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава МВД Эстонии назвал вопрос о выдаче украинцев сложным
Глава МВД Эстонии отметил сложность вопроса о возвращении украинских беженцев
ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил сложность вопроса о возможном возвращении на родину проживающих в стране граждан Украины мобилизационного возраста.
По его словам, накануне рождественских праздников в СМИ возник вопрос, как Эстония отреагировала бы на ситуацию, если бы Украина решила мобилизовать на фронт и тех мужчин, которые бежали от войны в другие страны. Министр отметил, что сообщения были слегка искажены и тем самым вызвали беспокойство у живущих в стране украинских беженцев и украинской общины в целом.
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"По-человечески это понятно во всех отношениях, поэтому важно однозначно подчеркнуть: у меня как министра внутренних дел или у Эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста", - написал Ляэнеметс в социальных сетях.
В то же время он отметил, что эти люди по-прежнему являются гражданами Украины и, если Киев
решит вернуть их посредством мобилизации, то нужно поделиться с ним информацией об украинских гражданах в Эстонии. "Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи в войне. И само собой разумеется, что мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь", - пояснил министр.
Глава МВД подчеркнул, что по международному праву у Эстонии сегодня нет возможности для выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине. "Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", - добавил он. Министр считает, что проживающим в стране украинцам нужно дать четкий сигнал, что сама Эстония никого отсюда не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт. "Это только решение украинского государства: кого, когда и стоит ли вообще призывать. Тогда уже будет отдельная дискуссия на уровне правительства о том, как Эстония поведет себя в этом вопросе и чем оно может помочь Украине. Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии не могут решать за Украину, кого и из каких стран призывать", - подчеркнул Ляэнеметс.
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