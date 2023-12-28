https://ria.ru/20231228/dtp-1918782280.html
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 28.12.2023
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
Два человека получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:25
происшествия
авто
воронежская область
россошанский район
volvo ab
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Два человека получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону в своем телеграм-канале.Авария произошла в 07.00 мск четверга в Россошанском районе на 16 километре автодороги Р298 "Богучар - Старая Калитва - Россошь". "По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом Wielton не учел скорость движения своего транспортного средства к конкретным дорожным и метеорологическим условиям, вследствие чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем "Луидор" под управлением 57-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры микроавтобуса "Луидор", 47-летний и 64-летняя местные жители, с травмами были доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
https://ria.ru/20231228/dtp-1918642782.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воронежская область, россошанский район, volvo ab
Происшествия, Авто, Воронежская область, Россошанский район, Volvo AB
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
При столкновении микроавтобуса и грузовика под Воронежем пострадали два человека