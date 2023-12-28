https://ria.ru/20231228/dtp-1918782280.html

В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 28.12.2023

В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

Два человека получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:25

происшествия

авто

воронежская область

россошанский район

volvo ab

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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Два человека получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону в своем телеграм-канале.Авария произошла в 07.00 мск четверга в Россошанском районе на 16 километре автодороги Р298 "Богучар - Старая Калитва - Россошь". "По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом Wielton не учел скорость движения своего транспортного средства к конкретным дорожным и метеорологическим условиям, вследствие чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем "Луидор" под управлением 57-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры микроавтобуса "Луидор", 47-летний и 64-летняя местные жители, с травмами были доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

https://ria.ru/20231228/dtp-1918642782.html

воронежская область

россошанский район

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Наталья Макарова

происшествия, авто, воронежская область, россошанский район, volvo ab