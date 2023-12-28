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Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11 - РИА Новости, 28.12.2023
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08:44 28.12.2023 (обновлено: 10:49 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/dtp-1918615560.html
Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11
Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11 - РИА Новости, 28.12.2023
Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11
Число погибших в аварии на северо-западе Турции выросло до 11 человек, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:44
2023-12-28T10:49
в мире
турция
сакарья (провинция)
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших в аварии на северо-западе Турции выросло до 11 человек, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП."По нашим предварительным данным, авария произошла по причине сильного тумана. Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57. Туристов, по предварительным данным, среди них нет. Но это предварительные данные", — заявили РИА Новости в муниципалитете.В свою очередь, министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в X, что главная прокуратура Сакарьи начала расследование происшествия.Сегодня телеканал TRT Haber сообщил о цепной аварии на автомагистрали "Северная Мраморная". По информации СМИ, среди погибших есть дети.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917075490.html
турция
сакарья (провинция)
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в мире, турция, сакарья (провинция)
В мире, Турция, Сакарья (провинция)
Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11

Число погибших в ДТП на северо-западе Турции выросло до 11, 57 человек ранены

© Фото из соцсетейМассовое ДТП на северо-западе Турции в муниципалитете Сакарьи
Массовое ДТП на северо-западе Турции в муниципалитете Сакарьи
© Фото из соцсетей
Массовое ДТП на северо-западе Турции в муниципалитете Сакарьи
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших в аварии на северо-западе Турции выросло до 11 человек, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.
«
"По нашим предварительным данным, авария произошла по причине сильного тумана. Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57. Туристов, по предварительным данным, среди них нет. Но это предварительные данные", — заявили РИА Новости в муниципалитете.
В свою очередь, министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в X, что главная прокуратура Сакарьи начала расследование происшествия.
Сегодня телеканал TRT Haber сообщил о цепной аварии на автомагистрали "Северная Мраморная". По информации СМИ, среди погибших есть дети.
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В миреТурцияСакарья (провинция)
 
 
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