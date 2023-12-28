Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/dsnv-1918601236.html
Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию
Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию - РИА Новости, 28.12.2023
Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию
Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:19
2023-12-28T04:19
россия
франция
сша
михаил ульянов (дипломат)
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/15/1018151540_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_890d2923dfab30abf56ce75c89fc1d9b.jpg
ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Могу только сказать одно, что в этом будущем соглашении должны участвовать Франция и Великобритания", - сказал Ульянов. Дипломат пояснил, что "относительно небольшие, по старым меркам", оружейные потенциалы союзных США европейских стран стали носить "весьма существенный и чувствительный характер" для России с точки зрения безопасности. По этой причине, полагает Ульянов, двигаться по пути исключительно двусторонних сокращений российских и американских вооружений стало нецелесообразно. "Франция и Великобритания – военные союзники США по блоку НАТО, и игнорировать их потенциал мы, конечно же, не можем", - подчеркнул собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/15/1018151540_97:0:1964:1400_1920x0_80_0_0_619f90ee3720b2449db75a12b69df059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, сша, михаил ульянов (дипломат), нато, владимир путин
Россия, Франция, США, Михаил Ульянов (дипломат), НАТО, Владимир Путин
Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию

Ульянов: в диалоге по вооружениям с США также должны участвовать Лондон и Париж

© AP Photo / Juan Carlos LlorcaВоенная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Могу только сказать одно, что в этом будущем соглашении должны участвовать Франция и Великобритания", - сказал Ульянов.
Дипломат пояснил, что "относительно небольшие, по старым меркам", оружейные потенциалы союзных США европейских стран стали носить "весьма существенный и чувствительный характер" для России с точки зрения безопасности. По этой причине, полагает Ульянов, двигаться по пути исключительно двусторонних сокращений российских и американских вооружений стало нецелесообразно.
"Франция и Великобритания – военные союзники США по блоку НАТО, и игнорировать их потенциал мы, конечно же, не можем", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
3 ноября, 00:25
 
РоссияФранцияСШАМихаил Ульянов (дипломат)НАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала