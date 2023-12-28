https://ria.ru/20231228/dsnv-1918601236.html

Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию

Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию - РИА Новости, 28.12.2023

Ульянов: к диалогу по вооружениям с США нужно подключить Францию и Британию

Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:19

2023-12-28T04:19

2023-12-28T04:19

россия

франция

сша

михаил ульянов (дипломат)

нато

владимир путин

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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Могу только сказать одно, что в этом будущем соглашении должны участвовать Франция и Великобритания", - сказал Ульянов. Дипломат пояснил, что "относительно небольшие, по старым меркам", оружейные потенциалы союзных США европейских стран стали носить "весьма существенный и чувствительный характер" для России с точки зрения безопасности. По этой причине, полагает Ульянов, двигаться по пути исключительно двусторонних сокращений российских и американских вооружений стало нецелесообразно. "Франция и Великобритания – военные союзники США по блоку НАТО, и игнорировать их потенциал мы, конечно же, не можем", - подчеркнул собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

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франция

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россия, франция, сша, михаил ульянов (дипломат), нато, владимир путин