https://ria.ru/20231228/donetsk-1918742406.html
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:15
2023-12-28T13:15
2023-12-28T13:16
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. О последствиях пока неизвестно. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231228/donetsk-1918649840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка