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ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 28.12.2023 (обновлено: 13:16 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/donetsk-1918742406.html
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:15
2023-12-28T13:16
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. О последствиях пока неизвестно. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231228/donetsk-1918649840.html
https://ria.ru/20231228/marinka-1918643123.html
кировский район
донецк
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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский
10:32
О последствиях пока неизвестно.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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