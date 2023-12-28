https://ria.ru/20231228/donetsk-1918742406.html

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 28.12.2023

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником

Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:15

2023-12-28T13:15

2023-12-28T13:16

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. О последствиях пока неизвестно. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231228/donetsk-1918649840.html

https://ria.ru/20231228/marinka-1918643123.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк