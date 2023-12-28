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Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
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11:52 28.12.2023 (обновлено: 11:58 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html
Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров
Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров
Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:52
2023-12-28T11:58
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
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сергей лавров, политика
Сергей Лавров, Политика
Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров

Лавров: все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
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