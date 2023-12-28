https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html

Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров

Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров

Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:52

2023-12-28T11:52

2023-12-28T11:58

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все устали от доллара, который превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20231019/dedollarizatsiya-1903841898.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика