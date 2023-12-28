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Украинские войска выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/dnr-1918674409.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 16 "натовских" снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:16
2023-12-28T11:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 "натовских" снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска с 10.25 по 10.50 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району ДНР. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили 16 снарядов по территории ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские войска
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские войска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 "натовских" снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, украинские войска с 10.25 по 10.50 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району ДНР.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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