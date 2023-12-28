https://ria.ru/20231228/direktor-1918791295.html

Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка

Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка - РИА Новости, 28.12.2023

Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора сельского дома культуры из Ростовской области, из-за... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:34

2023-12-28T15:34

2023-12-28T15:34

происшествия

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора сельского дома культуры из Ростовской области, из-за халатности которого, как считают следователи, погиб ребенок, сообщает прокуратура региона. Летом текущего года на спортивной площадке в хуторе Камышеве произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По версии следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия