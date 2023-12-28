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Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка
Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка - РИА Новости, 28.12.2023
Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора сельского дома культуры из Ростовской области, из-за... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:34
2023-12-28T15:34
2023-12-28T15:34
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора сельского дома культуры из Ростовской области, из-за халатности которого, как считают следователи, погиб ребенок, сообщает прокуратура региона. Летом текущего года на спортивной площадке в хуторе Камышеве произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По версии следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели ребенка
Директор ростовского ДК предстанет перед судом после гибели 11-летней девочки