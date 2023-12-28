https://ria.ru/20231228/detal-1918599339.html
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным - РИА Новости, 28.12.2023
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:28
2023-12-28T03:28
2023-12-28T10:56
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки, лежащей на столе и попавшей в кадр."Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях. Парламентарий опубликовала скрин из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным
Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки, лежащей на столе и попавшей в кадр.
"Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях. Парламентарий опубликовала скрин из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).
Ранее Безуглая заявила, что Залужный
и весь генералитет ВСУ
должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ