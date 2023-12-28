https://ria.ru/20231228/detal-1918599339.html

В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным

В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным - РИА Новости, 28.12.2023

В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:28

2023-12-28T03:28

2023-12-28T10:56

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки, лежащей на столе и попавшей в кадр."Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях. Парламентарий опубликовала скрин из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный