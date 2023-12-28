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В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным - РИА Новости, 28.12.2023
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03:28 28.12.2023 (обновлено: 10:56 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/detal-1918599339.html
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным - РИА Новости, 28.12.2023
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:28
2023-12-28T10:56
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки, лежащей на столе и попавшей в кадр."Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях. Парламентарий опубликовала скрин из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html
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РИА Новости
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
В Киеве заметили необычную деталь на фото с Залужным

Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание на цену его ручки, лежащей на столе и попавшей в кадр.
"Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат", — утверждает Безуглая в соцсетях. Парламентарий опубликовала скрин из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).
© соцсетиГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный
© соцсети
Главком ВСУ Валерий Залужный
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ
19 декабря, 22:41
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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