https://ria.ru/20231228/deportatsiya-1918802692.html

Власти Латвии хотят выслать свыше тысячи россиян

Власти Латвии хотят выслать свыше тысячи россиян - РИА Новости, 28.12.2023

Власти Латвии хотят выслать свыше тысячи россиян

Власти Латвии планируют депортировать более тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщило агентство... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:16

2023-12-28T16:16

2023-12-28T18:21

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Латвии планируют депортировать более тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщило агентство Sputnik Латвия со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны."Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России. Эти 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну", — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что окончательное число подлежащих высылке из страны еще будет обновляться.Упомянутый срок — 30 ноября — установили ранее поправками к закону об иммиграции. С 3 января 2024 года разрешения на постоянное проживание в Латвии перестанут действовать для россиян, на которых распространяются изменения в законе об иммиграции, а также на тех, кто до 31 декабря предыдущего года не запросил статус долгосрочного резидента Евросоюза. Этот срок подачи документов актуален только для тех граждан России, которые до 30 ноября повторно сдавали в стране экзамен по государственному языку.Правительство Латвии в августе 2022-го приняло решение продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у россиян сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023-го.

https://ria.ru/20231220/latviya-1916987021.html

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