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На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации - РИА Новости, 28.12.2023
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01:33 28.12.2023 (обновлено: 07:40 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/den_pobedy-1918595451.html
На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации
На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации - РИА Новости, 28.12.2023
На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации
Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T01:33
2023-12-28T07:40
москва
россия
сергей вершинин
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году, ожидаются видные политические и общественные деятели, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин."Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", - сказал он в интервью газете "Известия". Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно, главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно "уже сейчас".Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.
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москва, россия, сергей вершинин, владимир путин
Москва, Россия, Сергей Вершинин, Владимир Путин
На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации

Вершинин: зарубежные делегации посетят Москву по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году, ожидаются видные политические и общественные деятели, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.
«
"Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", - сказал он в интервью газете "Известия".
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно, главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно "уже сейчас".
Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.
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