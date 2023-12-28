На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации
Вершинин: зарубежные делегации посетят Москву по случаю 80-летия Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году, ожидаются видные политические и общественные деятели, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.
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"Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", - сказал он в интервью газете "Известия".
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно, главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно "уже сейчас".
Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.