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Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова* - РИА Новости, 28.12.2023
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15:59 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/delo-1918798774.html
Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова*
Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова* - РИА Новости, 28.12.2023
Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова*
В отношении Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, расследуется уголовное дело о "причинении смерти" после инцидента с нетрезвым мужчиной на... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:59
2023-12-28T15:59
происшествия
евгений понасенков
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В отношении Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, расследуется уголовное дело о "причинении смерти" после инцидента с нетрезвым мужчиной на Арбате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее ряд СМИ писал, что летом к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину - тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер. Как уточнил собеседник РИА Новости, изначально было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ, до 8 лет заключения), после смерти потерпевшего на основании экспертизы дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности. "В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918797104.html
https://ria.ru/20231228/pokushenie-1918795421.html
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происшествия, евгений понасенков, россия
Происшествия, Евгений Понасенков, Россия
Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова*

Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова Зарипова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В отношении Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, расследуется уголовное дело о "причинении смерти" после инцидента с нетрезвым мужчиной на Арбате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее ряд СМИ писал, что летом к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину - тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер.
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15:53
Как уточнил собеседник РИА Новости, изначально было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ, до 8 лет заключения), после смерти потерпевшего на основании экспертизы дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности.
«
"В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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