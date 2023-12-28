https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html

Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных

Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных - РИА Новости, 28.12.2023

Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных

Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:14

2023-12-28T11:14

2023-12-28T11:14

общество

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал ранее Думе принять во втором чтении проект о порядке обезличивания персональных данных. Ранее глава комитета Александр Хинштейн отмечал, что поправки, разработанные Минцифрой и комитетом Госдумы по информполитике к проекту о порядке обезличивания персональных данных, предусматривают установление порядка того, как будут обезличиваться персональных данные, а также механизм получения согласия на их обработку. Предлагается уточнить полномочия РКН по утверждению требований и методов обезличивания такой информации. Для граждан появится возможность давать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей и организаций, добавлял он. "В Роскомнадзоре уверены, что персональные данные, которые получены в результате обезличивания, остаются персональными. И формально, и юридически, потому что все еще характеризуют человека. А с дополнительной информацией и прямо на него указывают", - сказал он журналистам. Немкин отметил, что обезличивание снижает риски того, что данные будут использованы против гражданина, так как требуется время, ресурс и знания для того, чтобы восстановить эти данные. "С одной стороны, обезличенная информация должна продолжать регулироваться законодательством о персональных данных. С другой стороны, разработчики информационных технологий заявляли о потребности в таких данных, поэтому доступ к ним все же должен быть открыт. Оба эти пункта учитывает этот законопроект, поэтому в ведомстве его поддерживают", - отметил депутат.

https://ria.ru/20231208/shtraf-1914500079.html

https://ria.ru/20230807/ugrozy-1888730339.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф