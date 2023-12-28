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Эксперимент по сокращению бюрократии для учителей завершится к 1 сентября - РИА Новости, 28.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:47 28.12.2023 (обновлено: 12:05 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/byurokratiya-1918701551.html
Эксперимент по сокращению бюрократии для учителей завершится к 1 сентября
Эксперимент по сокращению бюрократии для учителей завершится к 1 сентября - РИА Новости, 28.12.2023
Эксперимент по сокращению бюрократии для учителей завершится к 1 сентября
Эксперимент по уменьшению объемов бюрократической нагрузки для учителей будет завершен к 1 сентября 2024 года, будут приняты решения об изменениях в нормативные РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:47
2023-12-28T12:05
год педагога и наставника
общество
татьяна голикова
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Эксперимент по уменьшению объемов бюрократической нагрузки для учителей будет завершен к 1 сентября 2024 года, будут приняты решения об изменениях в нормативные акты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По поручению председателя правительства в шести регионах РФ в 21 учреждении проводится эксперимент по снижению той самой бюрократической нагрузки, о которой сейчас говорят коллеги. Мы должны к началу следующего учебного года - то есть к 1 сентября 2024 года - это все завершить и принять решение о необходимости внесения изменений и в другие нормативные акты, которые не регулируются законом об образовании, но регулируются другими сферами права. И эту работу мы завершим, по ней будем докладывать отдельно и очень надеемся, что это существенно избавит педагогов от дополнительной бюрократической нагрузки", - сказала Голикова во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Она отметила, что поправки в закон об образовании и нормативные документы минпросвещения РФ были приняты, определены пять документов для отчетности педагогов. Однако другими законами и нормативными актами установлена внешняя отчетность, а также запросы других федеральных и не только органов власти. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время Госсовета отметил, что проблема бюрократической нагрузки по-прежнему актуальна для российских учителей - такие сигналы с мест поступают, вопрос остается на контроле.
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общество, татьяна голикова, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование

Эксперимент по сокращению бюрократии для учителей завершится к 1 сентября

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Эксперимент по уменьшению объемов бюрократической нагрузки для учителей будет завершен к 1 сентября 2024 года, будут приняты решения об изменениях в нормативные акты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По поручению председателя правительства в шести регионах РФ в 21 учреждении проводится эксперимент по снижению той самой бюрократической нагрузки, о которой сейчас говорят коллеги. Мы должны к началу следующего учебного года - то есть к 1 сентября 2024 года - это все завершить и принять решение о необходимости внесения изменений и в другие нормативные акты, которые не регулируются законом об образовании, но регулируются другими сферами права. И эту работу мы завершим, по ней будем докладывать отдельно и очень надеемся, что это существенно избавит педагогов от дополнительной бюрократической нагрузки", - сказала Голикова во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Она отметила, что поправки в закон об образовании и нормативные документы минпросвещения РФ были приняты, определены пять документов для отчетности педагогов. Однако другими законами и нормативными актами установлена внешняя отчетность, а также запросы других федеральных и не только органов власти.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время Госсовета отметил, что проблема бюрократической нагрузки по-прежнему актуальна для российских учителей - такие сигналы с мест поступают, вопрос остается на контроле.
 
Год педагога и наставникаОбществоТатьяна ГоликоваСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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