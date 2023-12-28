В Буркина-Фасо открылось посольство России
Россия возобновила работу посольства в Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва
© AP Photo / Sophie GarciaДемонстрация в Уагадугу, Буркина-Фасо
© AP Photo / Sophie Garcia
Демонстрация в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству в Буркина-Фасо).
"Посол сейчас находится в Буркина-Фасо на открытии посольства... Оно открывается", - рассказали в дипмиссии.
В российском посольстве добавили, что до назначения главы дипмиссии в Уагадугу его обязанности будет исполнять посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. Одним из приоритетов работы Москвы в Буркина-Фасо будет развитие гуманитарных связей, в частности, в образовательной сфере жители африканской страны продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в российских вузах, рассказали в дипмиссии.
Президент России Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.