https://ria.ru/20231228/burkina-faso-1918832141.html

В Буркина-Фасо открылось посольство России

В Буркина-Фасо открылось посольство России - РИА Новости, 28.12.2023

В Буркина-Фасо открылось посольство России

Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:43

2023-12-28T18:43

2023-12-28T18:43

буркина-фасо

россия

уагадугу

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству в Буркина-Фасо). "Посол сейчас находится в Буркина-Фасо на открытии посольства... Оно открывается", - рассказали в дипмиссии. В российском посольстве добавили, что до назначения главы дипмиссии в Уагадугу его обязанности будет исполнять посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. Одним из приоритетов работы Москвы в Буркина-Фасо будет развитие гуманитарных связей, в частности, в образовательной сфере жители африканской страны продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в российских вузах, рассказали в дипмиссии. Президент России Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

буркина-фасо

россия

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

буркина-фасо, россия, уагадугу, в мире