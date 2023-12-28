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В Буркина-Фасо открылось посольство России - РИА Новости, 28.12.2023
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18:43 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/burkina-faso-1918832141.html
В Буркина-Фасо открылось посольство России
В Буркина-Фасо открылось посольство России - РИА Новости, 28.12.2023
В Буркина-Фасо открылось посольство России
Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:43
2023-12-28T18:43
буркина-фасо
россия
уагадугу
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству в Буркина-Фасо). "Посол сейчас находится в Буркина-Фасо на открытии посольства... Оно открывается", - рассказали в дипмиссии. В российском посольстве добавили, что до назначения главы дипмиссии в Уагадугу его обязанности будет исполнять посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. Одним из приоритетов работы Москвы в Буркина-Фасо будет развитие гуманитарных связей, в частности, в образовательной сфере жители африканской страны продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в российских вузах, рассказали в дипмиссии. Президент России Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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буркина-фасо, россия, уагадугу, в мире
Буркина-Фасо, Россия, Уагадугу, В мире
В Буркина-Фасо открылось посольство России

Россия возобновила работу посольства в Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва

© AP Photo / Sophie GarciaДемонстрация в Уагадугу, Буркина-Фасо
Демонстрация в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Демонстрация в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу после тридцатилетнего перерыва, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Кот-д'Ивуаре (по совместительству в Буркина-Фасо).
"Посол сейчас находится в Буркина-Фасо на открытии посольства... Оно открывается", - рассказали в дипмиссии.
В российском посольстве добавили, что до назначения главы дипмиссии в Уагадугу его обязанности будет исполнять посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. Одним из приоритетов работы Москвы в Буркина-Фасо будет развитие гуманитарных связей, в частности, в образовательной сфере жители африканской страны продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в российских вузах, рассказали в дипмиссии.
Президент России Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
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Буркина-ФасоРоссияУагадугуВ мире
 
 
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