https://ria.ru/20231228/braziliya-1918686578.html

МИД Бразилии заявил, что будет рад видеть Путина на саммите G20

МИД Бразилии заявил, что будет рад видеть Путина на саммите G20 - РИА Новости, 28.12.2023

МИД Бразилии заявил, что будет рад видеть Путина на саммите G20

Власти Бразилии будут рады видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в стране в ноябре 2024 года, заявил глава бразильского МИД... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:31

2023-12-28T11:31

2023-12-28T11:31

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Бразилии будут рады видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в стране в ноябре 2024 года, заявил глава бразильского МИД Мауру Вьейра. Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что пока он президент, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда. Однако затем Лула да Силва уточнил, что решение о действиях в отношении Путина в случае его приезда в Бразилию на саммит G20 будет зависеть от бразильской судебной системы, уточняло агентство Франс Пресс. Лула да Силва также заявлял, что Путин будет приглашен на саммит. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о формате участия президента России в саммите "двадцатки" пока не принято. "Если он (Путин) захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию", - заявил Вьейра. Он также выразил надежду, что в случае визита Путин не будет задержан, добавив, что бразильское правительство не будет принимать меры по задержанию российского лидера, хотя Бразилия - участник МУС. "Я не знаю. Думаю, что нет, Я также надеюсь, что нет. Мы не будем предпринимать никаких инициатив, чтобы это произошло", - заявил глава МИД Бразилии в интервью телеканалу BBC News Brasil, отвечая на соответствующий вопрос. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20231205/lula-1913838853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бразилия, владимир путин, саммит g20, большая двадцатка