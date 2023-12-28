https://ria.ru/20231228/boeing-1918861076.html
Лоукостер "Победа" в 2024 году получит еще один Boeing
Лоукостер "Победа" в 2024 году получит еще один Boeing - РИА Новости, 28.12.2023
Лоукостер "Победа" в 2024 году получит еще один Boeing
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800, воздушное судно начнет совершать рейсы в середине... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:40
2023-12-28T22:40
2023-12-28T22:40
экономика
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800, воздушное судно начнет совершать рейсы в середине следующего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Победа" в 2024 году пополнит свой флот ещё одним самолетом Boeing 737-800… Новый самолет начнет летать в середине следующего года", - сказали в авиакомпании. Таким образом, парк "Победы" будет состоять из 42 воздушных судов. Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов - "Внуково" и "Шереметьево".
https://ria.ru/20231201/pobeda-1913218923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, победа (авиакомпания)
Экономика, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Победа (авиакомпания)
Лоукостер "Победа" в 2024 году получит еще один Boeing
Авиакомпания "Победа" в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800