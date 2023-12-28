https://ria.ru/20231228/boeing-1918855806.html

Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт

Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт - РИА Новости, 28.12.2023

Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт

Американский авиастроитель Boeing попросил своих клиентов по всему миру проинспектировать самолеты Boeing 737 Max на предмет незакрепленного болта в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:43

2023-12-28T21:43

2023-12-28T22:13

в мире

эфиопия

boeing 737

индонезия

технологии

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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Американский авиастроитель Boeing попросил своих клиентов по всему миру проинспектировать самолеты Boeing 737 Max на предмет незакрепленного болта в конструкции, передает телеканал CNBC. Дефект в системе управления рулем направления сначала выявил неназванный иностранный эксплуатант, а затем обнаружил сам производитель на одном из неотгруженных авиалайнеров. "Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. <...> Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом", — цитирует CNBC сообщение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Модель 737 Max — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

https://ria.ru/20231103/boeing-1907090435.html

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в мире, эфиопия, boeing 737, индонезия, технологии