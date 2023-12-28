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Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство - РИА Новости, 28.12.2023
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13:08 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/blagoustroystvo-1918738544.html
Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство - РИА Новости, 28.12.2023
Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле городского вокзала "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:08
2023-12-28T13:08
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москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
благоустройство
вокзалы
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле городского вокзала "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности нового городского вокзала "Ростокино", который объединяет одноименные станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги. В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью почти 6,4 километра. Это позволило изменить в лучшую сторону визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Расширили существующие и оборудовали новые тротуары, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет около 6,8 тысячи квадратных метров. Заменили более 16 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части. На прилегающих к городскому вокзалу территориях установили почти 50 фонарей и более 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. На Проспекте Мира возле дома 202А появился сквер со скейт-парком, спортивной и детской площадками, зонами для отдыха. Футбольное поле и еще по одной спортивной и детской площадке было организовано у дома 185, корпус 2. В Будайском проезде сделали удобный проезд для машин, плоскостную парковку на более чем 60 машино-мест, оборудовали площадку для воркаута. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В районе вокзала "Ростокино" разбили газон общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
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москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство, вокзалы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Благоустройство, Вокзалы

Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство

© Telegram/Городское хозяйство МосквыВозле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
Возле городского вокзала Ростокино в Москве завершили благоустройство
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле городского вокзала "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности нового городского вокзала "Ростокино", который объединяет одноименные станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги. В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью почти 6,4 километра. Это позволило изменить в лучшую сторону визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
© Telegram/Городское хозяйство МосквыВозле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
Возле городского вокзала Ростокино в Москве завершили благоустройство
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство
"Расширили существующие и оборудовали новые тротуары, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет около 6,8 тысячи квадратных метров. Заменили более 16 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части. На прилегающих к городскому вокзалу территориях установили почти 50 фонарей и более 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков.
На Проспекте Мира возле дома 202А появился сквер со скейт-парком, спортивной и детской площадками, зонами для отдыха. Футбольное поле и еще по одной спортивной и детской площадке было организовано у дома 185, корпус 2.
В Будайском проезде сделали удобный проезд для машин, плоскостную парковку на более чем 60 машино-мест, оборудовали площадку для воркаута.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В районе вокзала "Ростокино" разбили газон общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"
22 декабря, 13:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыБлагоустройствоВокзалы
 
 
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