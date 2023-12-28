https://ria.ru/20231228/blagoustroystvo-1918738544.html

Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство

Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство - РИА Новости, 28.12.2023

Возле городского вокзала "Ростокино" в Москве завершили благоустройство

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле городского вокзала "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:08

2023-12-28T13:08

2023-12-28T13:08

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле городского вокзала "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности нового городского вокзала "Ростокино", который объединяет одноименные станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги. В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью почти 6,4 километра. Это позволило изменить в лучшую сторону визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Расширили существующие и оборудовали новые тротуары, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет около 6,8 тысячи квадратных метров. Заменили более 16 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части. На прилегающих к городскому вокзалу территориях установили почти 50 фонарей и более 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. На Проспекте Мира возле дома 202А появился сквер со скейт-парком, спортивной и детской площадками, зонами для отдыха. Футбольное поле и еще по одной спортивной и детской площадке было организовано у дома 185, корпус 2. В Будайском проезде сделали удобный проезд для машин, плоскостную парковку на более чем 60 машино-мест, оборудовали площадку для воркаута. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В районе вокзала "Ростокино" разбили газон общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20231222/biryukov-1917449828.html

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москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство, вокзалы