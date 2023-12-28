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Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства - РИА Новости, 28.12.2023
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства
Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:23
2023-12-28T18:23
2023-12-28T18:23
экономика
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК.По информации СМИ, биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Компания попросила у пользователей из России погасить нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.В официальной службе поддержки биржи подтвердили подлинность рассылаемых россиянам писем с предупреждением.Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Биржа объявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Весь ее бизнес в стране будет продан компании CommEX.
https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства
Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК
.
По информации СМИ, биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Компания попросила у пользователей из России погасить нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.
В официальной службе поддержки биржи подтвердили подлинность рассылаемых россиянам писем с предупреждением.
Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Биржа объявила об уходе из России
27 сентября 2023 года. Весь ее бизнес в стране будет продан компании CommEX.
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют