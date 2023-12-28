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Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства - РИА Новости, 28.12.2023
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18:23 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/birzha-1918828761.html
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства - РИА Новости, 28.12.2023
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства
Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:23
2023-12-28T18:23
экономика
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК.По информации СМИ, биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Компания попросила у пользователей из России погасить нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.В официальной службе поддержки биржи подтвердили подлинность рассылаемых россиянам писем с предупреждением.Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Биржа объявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Весь ее бизнес в стране будет продан компании CommEX.
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Игорь Тоноян
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экономика, россия
Экономика, Россия
Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства

Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК.
По информации СМИ, биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Компания попросила у пользователей из России погасить нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.
В официальной службе поддержки биржи подтвердили подлинность рассылаемых россиянам писем с предупреждением.
Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Биржа объявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Весь ее бизнес в стране будет продан компании CommEX.
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