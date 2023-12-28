https://ria.ru/20231228/birzha-1918828761.html

Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства

Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства - РИА Новости, 28.12.2023

Binance попросила клиентов из России закрыть позиции и вывести средства

Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:23

2023-12-28T18:23

2023-12-28T18:23

экономика

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Криптобиржа Binance уведомила российских клиентов о необходимости вывода средств и переноса аккаунта уже в декабре, сообщает РБК.По информации СМИ, биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Компания попросила у пользователей из России погасить нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.В официальной службе поддержки биржи подтвердили подлинность рассылаемых россиянам писем с предупреждением.Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Биржа объявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Весь ее бизнес в стране будет продан компании CommEX.

https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html

россия

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия