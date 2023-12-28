https://ria.ru/20231228/bilety-1918598717.html

Россиянам рассказали, когда билеты в плацкарт и купе стоят дешевле всего

Россиянам рассказали, когда билеты в плацкарт и купе стоят дешевле всего - РИА Новости, 28.12.2023

Россиянам рассказали, когда билеты в плацкарт и купе стоят дешевле всего

Билеты в плацкарт российских поездов дальнего следования дешевле всего в году на февраль или ноябрь, а в купе или СВ - выгоднее покупать как можно раньше,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:13

2023-12-28T03:13

2023-12-28T10:38

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Билеты в плацкарт российских поездов дальнего следования дешевле всего в году на февраль или ноябрь, а в купе или СВ - выгоднее покупать как можно раньше, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России. "Федеральная пассажирская компания" традиционно предоставит пассажирам возможность совершать выгодные поездки в течение 2024 года. Так, для тех, кто предпочитает путешествовать в плацкарте, специалисты компании советуют обратить внимание на график гибкого регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции", - сообщили в ФПК. Пользуясь этим графиком, можно всегда заранее знать, как в течение года меняется цена поездки. "Например, в высокий сезон, летом или в декабре, стоимость путешествия всегда будет выше, а в менее насыщенный период – в феврале или ноябре, цена билетов будет снижаться. Таким образом, благодаря графику пассажиры могут заранее выбирать для себя наиболее выгодный период для поездок", - пояснили в компании. Для предпочитающих поездки в купе, СВ и люксе свои "секреты" экономии. "Если пассажиры предпочитают путешествовать в вагонах купе, СВ и люкс, в которых действует динамическая система ценообразования, наиболее выгодным вариантом планирования путешествий станет заблаговременная покупка билетов", - рассказывают в ФПК. Кроме того, для совершения поездки с максимальной выгодой пассажиры могут пользоваться одним из 10 специальных тарифных планов, информация о которых также доступна на сайте РЖД. Можно выбрать предложение для индивидуальных путешественников по выкупу СВ или купе целиком, предложение для людей от 60 лет и старше, а также специальные акции и скидки для больших семей и компаний. Продолжат действовать и невозвратные тарифы. Любителям путешествовать туристическими поездами тоже надо знать некоторые нюансы. "Для них в рамках программы "РЖД Бонус" начал действовать "Клуб путешественников". Его участники могут копить туристические баллы и электронные медали туриста, обменивая их на бесплатные поездки и сувенирную продукцию. Членом "Клуба" может стать любой действующий участник "РЖД Бонус". Чтобы получить статус "Турист" и туристические баллы, нужно приобрести билет в один из туристических поездов", - рассказали в ФПК.

https://ria.ru/20231228/rzhd-1918595116.html

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федеральная пассажирская компания, россия, ржд, туризм, новости - туризм, туристы