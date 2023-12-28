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В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/bespilotniki-1918606702.html
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ
Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:16
2023-12-28T06:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/pvo-1918347932.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО ночью уничтожила над территорией Крыма два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Вчера, 03:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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