https://ria.ru/20231228/bespilotniki-1918606702.html

В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ

В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ

Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:16

2023-12-28T06:16

2023-12-28T06:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_c72bf75a1f9cc6d9b5305f9cc3454e3a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/pvo-1918347932.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность