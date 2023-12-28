https://ria.ru/20231228/bespilotniki-1918606702.html
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ
Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:16
2023-12-28T06:16
2023-12-28T06:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_c72bf75a1f9cc6d9b5305f9cc3454e3a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/pvo-1918347932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_189:0:2026:1378_1920x0_80_0_0_8c6f19cad964bff26e221a7b6324a07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали об уничтожении над Крымом двух беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО ночью уничтожила над территорией Крыма два БПЛА ВСУ