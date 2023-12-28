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В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 28.12.2023 (обновлено: 01:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/bespilotnik-1918593819.html
В Севастополе сбили беспилотник
В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 28.12.2023
В Севастополе сбили беспилотник
Система ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор города... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:43
2023-12-28T01:29
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Контроль обстановки продолжается, добавил он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности
https://ria.ru/20231227/feodosiya-1918405388.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили беспилотник

Над морем в Севастополе сработала система ПВО, предварительно сбит БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВойска противовоздушной обороны
Войска противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Контроль обстановки продолжается, добавил он.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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