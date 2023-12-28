https://ria.ru/20231228/azerbaydzhan-1918794074.html
МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях
МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях - РИА Новости, 28.12.2023
МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях
Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:41
2023-12-28T15:41
2023-12-28T15:42
в мире
франция
азербайджан
париж
джейхун байрамов
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов. Дня дня назад двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. "Нами была направлена нота в посольство Франции. Двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata. Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность. Баку призвал французскую сторону к расследованию по данному факту. Для того чтобы начать это расследование, требовалось согласие Парижа. Если французское правительство было уверено в невиновности своих сотрудников, оно должно было не игнорировать наш призыв. В качестве ответной меры, без каких-либо конкретных доказательств два наших дипломата были объявлены нежелательными лицами во Франции", - сказал Байрамов, выступая с отчетом по итогам деятельности МИД Азербайджана за 2023 год.
https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918570319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, азербайджан, париж, джейхун байрамов
В мире, Франция, Азербайджан, Париж, Джейхун Байрамов
МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях
МИД Азербайджана заявил о доказательствах правонарушений французских дипломатов
БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.
Дня дня назад двое сотрудников посольства Франции в Баку
были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже.
"Нами была направлена нота в посольство Франции. Двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata. Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность. Баку призвал французскую сторону к расследованию по данному факту. Для того чтобы начать это расследование, требовалось согласие Парижа. Если французское правительство было уверено в невиновности своих сотрудников, оно должно было не игнорировать наш призыв. В качестве ответной меры, без каких-либо конкретных доказательств два наших дипломата были объявлены нежелательными лицами во Франции", - сказал Байрамов, выступая с отчетом по итогам деятельности МИД Азербайджана за 2023 год.
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата