https://ria.ru/20231228/azerbaydzhan-1918794074.html

МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях

МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях - РИА Новости, 28.12.2023

МИД Азербайджана обвинил французских дипломатов в правонарушениях

Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:41

2023-12-28T15:41

2023-12-28T15:42

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франция

азербайджан

париж

джейхун байрамов

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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов. Дня дня назад двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. "Нами была направлена нота в посольство Франции. Двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata. Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность. Баку призвал французскую сторону к расследованию по данному факту. Для того чтобы начать это расследование, требовалось согласие Парижа. Если французское правительство было уверено в невиновности своих сотрудников, оно должно было не игнорировать наш призыв. В качестве ответной меры, без каких-либо конкретных доказательств два наших дипломата были объявлены нежелательными лицами во Франции", - сказал Байрамов, выступая с отчетом по итогам деятельности МИД Азербайджана за 2023 год.

https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918570319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, азербайджан, париж, джейхун байрамов