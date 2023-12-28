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В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
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08:26 28.12.2023 (обновлено: 09:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/avariya-1918613969.html
В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали
В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали
Десять человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:26
2023-12-28T09:24
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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, передал телеканал TRT Haber. "Цепная авария на автомагистрали "Северная Мраморная": по предварительным данным, погибли 10 человек, 54 получили ранения", - передал телеканал. По данным телеканала, среди погибших есть дети.
https://ria.ru/20231227/dtp-1918591316.html
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали

В Турции в цепной аварии погибли десять человек, 54 пострадали

© РИА НовостиМесто ДТП в Турции. 28 декабря 2023
Место ДТП в Турции. 28 декабря 2023
© РИА Новости
Место ДТП в Турции. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, передал телеканал TRT Haber.
"Цепная авария на автомагистрали "Северная Мраморная": по предварительным данным, погибли 10 человек, 54 получили ранения", - передал телеканал.
По данным телеканала, среди погибших есть дети.
Место ДТП с участием автобуса в Ленинградской области. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
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