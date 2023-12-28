https://ria.ru/20231228/avariya-1918613969.html

В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали

В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали - РИА Новости, 28.12.2023

В Турции в ДТП погибли десять человек, более 50 пострадали

Десять человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:26

2023-12-28T08:26

2023-12-28T09:24

в мире

турция

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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, передал телеканал TRT Haber. "Цепная авария на автомагистрали "Северная Мраморная": по предварительным данным, погибли 10 человек, 54 получили ранения", - передал телеканал. По данным телеканала, среди погибших есть дети.

https://ria.ru/20231227/dtp-1918591316.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция