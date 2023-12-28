https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html
Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны
Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны - РИА Новости, 28.12.2023
Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны
Участники 14-й смены в Международном детском центре "Артек" сами испекли пирожки, собрали оливки и лимоны, изготовили сувениры и написали письма для бойцов... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:33
2023-12-28T10:33
2023-12-28T10:33
надежные люди
артек
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Участники 14-й смены в Международном детском центре "Артек" сами испекли пирожки, собрали оливки и лимоны, изготовили сувениры и написали письма для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба центра. "Ребята приготовили для защитников Родины самые вкусные пирожки, которые передали на фронт", - сообщили в пресс-службе. Вместе с поваром столовой "Артека" ребята приготовили тесто и начинку. Особенные артековские пирожки с черной смородиной, яблоками и клубникой, по мнению ребят, обязательно порадуют защитников Родины, так как напомнят им о тепле и уюте родного дома, говорится в сообщении. Директор "Артека" Константин Федоренко отметил, что участие в акциях поддержки наших военных принимают артековцы каждой смены: "Дети пишут письма поддержки, готовят сувениры и открытки, собирают лимоны и оливки. Подарки детей – это часть тепла, которое мы хотим передать военным. Такие акции обязательно будут продолжаться", – сказал Федоренко. Участие в кулинарном мастер-классе приняли артековцы из Луганской Народной Республики. Они отметили, что очень хотят поблагодарить тех, кто защищает их дома.
https://ria.ru/20231227/nabory-1918586099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артек, луганская народная республика
Надежные люди, Артек, Луганская Народная Республика
Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны
Артековцы испекли для бойцов в зоне СВО пирожки, собрали оливки и лимоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Участники 14-й смены в Международном детском центре "Артек" сами испекли пирожки, собрали оливки и лимоны, изготовили сувениры и написали письма для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба центра.
"Ребята приготовили для защитников Родины самые вкусные пирожки, которые передали на фронт", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с поваром столовой "Артека" ребята приготовили тесто и начинку. Особенные артековские пирожки с черной смородиной, яблоками и клубникой, по мнению ребят, обязательно порадуют защитников Родины, так как напомнят им о тепле и уюте родного дома, говорится в сообщении.
Директор "Артека" Константин Федоренко
отметил, что участие в акциях поддержки наших военных принимают артековцы каждой смены: "Дети пишут письма поддержки, готовят сувениры и открытки, собирают лимоны и оливки. Подарки детей – это часть тепла, которое мы хотим передать военным. Такие акции обязательно будут продолжаться", – сказал Федоренко.
Участие в кулинарном мастер-классе приняли артековцы из Луганской Народной Республики
. Они отметили, что очень хотят поблагодарить тех, кто защищает их дома.
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