https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html

Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны

Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны - РИА Новости, 28.12.2023

Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны

Участники 14-й смены в Международном детском центре "Артек" сами испекли пирожки, собрали оливки и лимоны, изготовили сувениры и написали письма для бойцов... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:33

2023-12-28T10:33

2023-12-28T10:33

надежные люди

артек

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Участники 14-й смены в Международном детском центре "Артек" сами испекли пирожки, собрали оливки и лимоны, изготовили сувениры и написали письма для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба центра. "Ребята приготовили для защитников Родины самые вкусные пирожки, которые передали на фронт", - сообщили в пресс-службе. Вместе с поваром столовой "Артека" ребята приготовили тесто и начинку. Особенные артековские пирожки с черной смородиной, яблоками и клубникой, по мнению ребят, обязательно порадуют защитников Родины, так как напомнят им о тепле и уюте родного дома, говорится в сообщении. Директор "Артека" Константин Федоренко отметил, что участие в акциях поддержки наших военных принимают артековцы каждой смены: "Дети пишут письма поддержки, готовят сувениры и открытки, собирают лимоны и оливки. Подарки детей – это часть тепла, которое мы хотим передать военным. Такие акции обязательно будут продолжаться", – сказал Федоренко. Участие в кулинарном мастер-классе приняли артековцы из Луганской Народной Республики. Они отметили, что очень хотят поблагодарить тех, кто защищает их дома.

https://ria.ru/20231227/nabory-1918586099.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артек, луганская народная республика